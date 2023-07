"RODITELJI NISU SVESNI ŠTA RADE SVOJOJ DECI" Raković o opasnostima na internetu: Veliki broj dece završi u KANDŽAMA EKSPLOATACIJE

U vreme kada svaki deo života možemo da podelimo na društvenim mrežama, postavlja se pitanje koliko je opasno objavljivati slike dece.

Često roditelji bez razmišljanja o posledicama, objavljuju fotografije dece, čak i one sa plaže i bazena, a stručnjaci upozoravaju da one lako mogu završiti u rukama podefila i to za samo pet centi.

Katarina Jonev, stručnjak za bezbednost dece na internetu i Maja Raković, generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima razgovarale su o ovim opasnostima u jutarnjem programu Kurir televizije.

Maja Raković je podsetila da se dešava da na dnevnom nivou pojedine osobe izbacuju na desetine slika svoje dece.

- Moramo da shvatimo jednu jako važnu stvar, mora se poštovati digitalna kultura ponašanja. Kada vi kao roditelj objavite slike svoje dece vi ste otvorili apsolutno kapiju ka vašem detetu. Ne možemo kontrolisati gde će fotografija završiti. Posebno u ovo vreme kada je leto i deca su obnažena na slikama, moramo navesti da je veliki broj dece završio u kandžama eksploatacije, i to biva u 60 odsto slučajeva - upozorila je Raković.

A još jedan je problem vezano za ovu temu na koju ukazuje Raković.

- Roditelji time daju primer svojoj deci, jureći broj lajkova. I samim tim deca kasnije rade isto, vodeći se primerom iz svoje kuće, ako su moja mama i tata objavljivala moje fotografije u kupaćem mogu i ja... - rekla je Raković.

