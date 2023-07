KOLIKO JE OPASNO OBJAVLJIVATI FOTOGRAFIJE DECE NA INTERNETU? Stručnjak za bezbednost: Da li znate posledice OVOG FENOMENA?

U vreme kada svaki deo života možemo da podelimo na društvenim mrežama, postavlja se pitanje koliko je opasno objavljivati slike dece.

Često roditelji bez razmišljanja o posledicama, objavljuju fotografije dece, čak i one sa plaže i bazena, a stručnjaci upozoravaju da one lako mogu završiti u rukama podefila i to za samo pet centi.

foto: Kurir tv

Katarina Jonev, stručnjak za bezbednost dece na internetu i Maja Raković, generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima razgovarale su o ovim opasnostima u jutarnjem programu Kurir televizije.

Kao stručnjak za bezbednost dece na internetu, Jonev ističe da roditelji imaju puno pravo da postavljaju slike svoje dece, ali da imaju i obavezu da znaju da ono što jednom postave ima svoj digitalni trag zauvek i nikad neće moći da isprate gde je postavljeni podatak završio niti na koji je način upotrebljen.

03:10 Koliko je opasno objavljivati fotografije dece na internetu?

- Roditelj ima pravo da izloži dete virtualnoj javnosti. Mora, ipak da postoji odgovornost i najbolji interes za svako dete. Poslednjih godina postoji jedan fenomen "sharing thing", a to je potreba da se svaki trenutak odrastanje deteta objavljuje na internetu, ne shvatajući da ostavljaju detetu time digitalni trag - rekla je Jonev i upozorila:

- MI kada jednom postavimo fotografiju apsolutno gubimo kontrolu nad njom i tamo ostaje za "vjeki veka". Ne znamo da li je "fotošopirana", da li je "skrinšotovana" da li je prodata na crno tržište i to moramo imati na umu. Bezbednost i privatnost su detetu na prvom mestu - rekla je Jonev.

