EVO KAKO DA IMATE NEOGRANIČEN INTERNET U GRČKOJ! Koštaće vas i manje od 15 evra, A OVO SU DETALJNE CENE, GDE I KAKO NABAVITI!

Loš internet u smeštaju u Grčkoj, poznato zar ne? Potreban vam je internet tokom letovanja u Grčkoj i tražite najpovoljniju opciju. Svake godine dobijamo mnogo pitanja u vezi sa korišćenjem interneta za mobilne telefone tokom letovanja, navodi sajt Nikana.gr.

Većina turista prijavljuje problem sa korišćenjem interneta, kako u smeštaju, tako i na plaži, kafićima i restoranima koji nude besplatan Wi-Fi. Razlog tome je najčešće veliki broj konekcija na isti Wi-Fi signal koji se emituje sa jednog rutera, zbog čega protok bude jako spor. Jedno od rešenja ovog problema može biti kupovina internet kartice u Grčkoj.

Najpovoljniji internet u Grčkoj tokom letovanja možete dobiti ako kupite grčku SIM karticu (grčki broj).

Da biste kupili grčku sim karticu tj. broj potreban vam je pasoš. Pasoš vam nije potreban ako kupujete broj od preprodavaca na ulici (često imigranata), ali u tom slučaju broj je već aktiviran i zaveden na tuđe ime.

Koja je najbolja mreža za mobilni internet u Grčkoj i gde kupiti karticu

Nema konkretnog odgovora, jer je u nekim delovima zemlje Cosmote, u drugim Vodafone, a negde Nova (nekadašnji Wind). Cosmote se smatra najrazvijenijom mrežom i obično ima i najbolje i najpovoljnije internet pakete za turiste.

Karticu za mobilni internet je najbolje da kupite na kioscima i u radnjama koje su zvanični partneri nekog od operatera. To ćete videti po nalepnici koja stoji na vratima radnje. Grčke kartice se mogu kupiti i u nekim supermarketima, ali i na ovlašćenim štandovima na ulici i na trgovima ili u tržnim centrima. Zvanične prodavce prepoznaćete po tome što imaju svoj štand i promotivnu garderobu operatera.

Cosmote ima vrlo raširenu mrežu prodavnica i možete ih pogledati klikom na link. Tu su zavedene samo Germanos i Cosmote radnje, a nisu i manje prodavnice i kiosci.

Radnje Vodafona možete pogledati klikom na link

Nova (Wind) radnje možete pogledati klikom na link

Na ovim linkovima imate mogućnost da ukucate mesto u kojem letujete i da vam se pojavi najbliža radnja.

U svakom slučaju, mala letovališta u Grčkoj obično nemaju velike zvanične radnje ovih operatera, ali kao što smo pomenuli iznad skoro svako mesto ima kiosk ili prodavnicu u kojoj možete kupiti karticu za internet. Pored toga paket za mobilni internet odnosno sim karticu nekog grčkog operatera možete kupiti i na putu do mora, ako prolazite kroz neki veći grad.

Gde dopuniti kredit za bilo koju grčku karticu za mobilni internet

Kredit tj. dopuna za internet kupuje se u trafikama, supermarketima, ali i u drugim prodavnicama (prepoznaćete ih po nalepnici na vratima, ali čak i ako nemaju, uđite i pitajte jer se dešava da dopunu možete kupiti i na mestima na kojima ne očekujete, u nekoj knjižari, na primer).

Prevare nisu moguće, ali može se desiti da dođe do neke greške u sistemu koju ćete kasnije teško ispraviti osim ako ne odete ponovo u radnju u koju ste kupili karticu. Kako biste sebe poštedeli cimanja, aktivirajte dopunu i karticu odman nakon što je kupite ili zamolite prodavca da vam pomogne u tome.

Minimalna dopuna je 12 evra. Dobićete isečak koji izgleda kao fiskalni račun sa brojem od 16 ili 12 cifara (u zavisnosti od mreže) na kojem stoji uputstvo na engleskom za unošenje i aktiviranje dopune. Da biste uneli dopunu možete pozvati naznačeni broj ili poslati SMS što je po nama lakša opcija.

Najjednostavniji način za dopunu kredita u Grčkoj je ukoliko skinete aplikaciju grčkog mobilnog operatera čiju ste karticu kupili i unesete kod koji ste dobili na isečku. Ukoliko imate bankovni račun ili PayPal još je lakše ako putem aplikacije dopunite na taj način. Pisaćemo ispod o detaljima dopune kredita u Grčkoj.

Ukoliko se ne snalazite baš najbolje sa engleskim jezikom i uputstvima, zamolite prodavca od kojeg ste kupili dopunu da vam je unese i aktivira.

Sigurni smo da vas neće odbiti ukoliko niste kupili u nekom velikom supermarketu gde prodavci nemaju vremena da vam izađu u susret, ali u svim manjim radnjama će vam pomoći bez ikakvih problema.

Koliko važi kredit koji uplatite

Nakon 60 dana od poslednje dopune kredit se gubi. Znači, ako vam je kredit preostao, više ga ne možete iskoristiti i balans vam je nula. Nakon 90 dana posle poslednje dopune pozivi se blokiraju. Kada prođe 12 meseci nakon poslednje dopune gubite broj i on prestaje da bude aktivan.

Ovo znači da ukoliko svakog leta letujete približno u isto vreme, i dopunite svoj broj pre isteka 12 meseci od poslednje dopune, istu karticu možete koristiti svakog leta.

Koji paket za mobilni internet pruža najvše interneta

Tokom godine postoje mnogi promotivni paketi koji imaju kratak rok trajanja. Međutim, tokom letnje sezone često se aktiviraju paketi sa dobrim mobilnim internetom koji su pogodni za turiste.

Poznato je da turisti žele samo internet tokom letovanja i da ih pozivi i sms poruke ne interesuju (za pozive i poruke koriste viber ili whats up), tako da su letnji paketi orjentisani na što više interneta ili čak neograničen internet za određen iznos.

Koju Cosmote karticu kupiti

Cosmote je operater koji u svojoj ponudi ima tri pripejd varijante (kartice) - Cosmokarta, Whats up i Frog. Sve ove kartice imaju manje više slične opcije, a mi vam preporucujemo whats up kao opciju sa najpovoljnijim paketima za turiste. U ovom trenutku Whats up i Frog imaju opciju neograničenog interneta na mesec dana dok Cosmokarta nema.

Ukoliko imate Cosmokartu možete se lako prebaciti na Whats up ili Frog kako biste aktivirali povoljnije pakete. To radite tako što pošaljete besplatnu poruku ALPAK na 1314. Dobićete sms u kojem ce pisati da ukucate W ukoliko želite da se prebacite na Whats up ili F ukoliko želite da se prebacite na Frog.

Upišete W i to je to. Ovo prebacivanje je besplatno, ali ako želite da se vratite na Cosmokartu onda se novo prebacivanje naplaćuje 3 evra.

Nakon što se prebacite instalirajte aplikaciju Whats up Cosmote i birajte paket koji vam najviše odgovara. Za početak ćete dobiti 5GB besplatno, a kada ih potrošite možete odabrati neki od paketa koje smo gore naveli.

Ako želite neograničen internet možete uzeti opciju na nedelju ili mesec dana, možete uzimati po danu ili kako god već želite. Naravno podrazumeva se da imate dovoljno novca na računu.