STAVILI MI LISICE, KAD MI RUKU NISU OTKINULI! Kosovski specijalci TRI PUTA maltretirali mladića jer je išao na Gazimestan!

Beranin Jakša Šćekić, koji je na Vidovdan otišao put Gazimestana jer, kako kaže, to je naša sveta zemlja, doživeo je čak tri puta užasne neprijatnosti od strane kosovske policije.

- Kao i svake godine išli smo i juče na Vidovdan na Kosovo. Ušli smo mirno, bez problema, legitimisali su nas na prelazu Jarinje, kretali smo se kolima normalno, niko nas nije dirao, policija je stajala pored puta. A onda, odjednom nam je jedan automobil preprečio put, dok je drugi stao iza nas, i na kraju je i džip neki stigao. Izletela je najpre uniformisana kosovska policija, pa onda u civilu. Rekli su mi da stavim ruke na volan, pa me izveli napolje iz kola, stavili mi lisice i to tako stegli da mi zamalo policijac ruku nije otkinuo - priča nam Šćekić.

Kako kaže, pitao ih je gde su krenuli.

foto: Privatna arhiva

- Rekli smo da idemo na Gazimestan, svetu zemlju, na šta je on rekao da to nije sveta zemlja, a ja njemu da će nama uvek biti sveta. E onda me je naterao da raširim noge naslonjen na kola, što sam ja odbijao da uradim, pa počeo da me udara po nagama jer nisam hteo da ih raširim. Tako su me barem 15 minuta držali na kolima i pritiskali mi vrat. Uzeli su nam mobilne telefone...A sve je bilo zato što smo išli na Gazimestan i što sam na majici imao krst. Radili su mi alko test, ali nisam ništa naduvao pa su mi pisali kaznu od 150 evra zbog majice - priča nam.

Kako kaže, tada su ih pustili, ali ih je nova patrola zaustavila već nakon 10 minuta. Kako kaže, ponovila se ista situacija, samo što mu ovog puta nisu stavljali lisice na ruke, ali je opet morao da radi alko test.

- Držali su nas tu sigurno 20-ak minuta...Stigli smo konačno na Gazimestan gde smo proveli možda desetak minuta. U provratku su nam opet preprečili put i rekli da čekamo. Kako sam na Gazimestanu popio koju rakiju, ovoga puta je alko test pokazao 0,25 promila pa su mi pisali kaznu od 200 evra. Posle su nam i srednji prst pokazivali i vređali, sve samo da nas maltretiraju da ne bismo više nikada dolazili. Ali ja ću uvek ići na Kosovo jer to je naša zemlja, tu su naši preci - konstatovao je Šćekić.

