Svet je proteklih dana obojen u roze nakon što je održana premijera filma "Barbi" u kojem lik slavne lutke igra Margo Robi, a Kena Rajan Gosling. Prema sinopsisu, Barbi i Ken žive u svom idealnom svetu, sve dok ne počnu da ih obuzimaju crne misli. Nakon toga, kreću u veliku avanturu u stvarni svet. I upravo o tome šta u stvarnom svetu znači fenomen lutke koja šalje poruku o nekakvom perfektnom životu, izgledu, postavljanju nekakvih standarda lepote, govorila je u emisiji Puls Srbije Jelena Radović, sociolog.

02:31 POISTOVEĆUJEMO SE SA RUŽIČASTIM SVETOM: Sociolog objašnjava uzrok ogromne popularnosti filma barbi! Sve je počelo MNOGO PRE FILMA

- Marketing je počeo da se radi mnogo pre nego što je film izašao. Skoro godunu dana, izuzetno jak PR i marketing je urađen za to vreme. Nismo znali da će barbi da pređe iz svog sveta u stvarni svet. Ljudi su ponovo počeli da se posvećuju sa tim ružišastim svetom - rekla je Radović i dodala:

- Barbika kao lutka je najduže ostala na tržištu od svih drugih lutaka. Mi smo imali najavu na bilbordima kog datuma izlazi i odbrojavanje kada će izađe. Pravio se hajp oko toga i mi svi čekamo da vidimo šta je to. Oni su to sjajno uiradili kako bi se to isplatilo. Glumci Gosling i Margo su na vrhu svoje karijere. S obzirom da je pozitivna konotacija vezana za svaki aspekt filma taj uspeh nije ni neočekivan, a mnogo je novca uloženo u pravljenje tog filma.

