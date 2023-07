"OSOBE SA RAKOM SKIDAJU SA HEMOTERAPIJE I DAJU IM POSEBNE VODICE!" Radosavljević otkrila: Nadrilekari koriste opasne supstance

Leče ljude, a ne bolest. Tvrde da vas ništa ne košta da probate, nude tajne lekove koji se “prenose sa kolena na koleno”, garantuju brzo izlečenje. Oni su jednom rečju nadrilekari koji po zakonu mogu dobiti do tri, ali i više godine zatvora.

Nastupamo tamo gde je medicina nemoćna, terapija nema štetnih efekata, samo su neke od poruka koje nam na društvenim mrežama šalju takozvani nadrilekari. Zbog atmosfere opšteg nepoverenja u lekare i stava da je svaki nepovoljan ishod lečenja posledica lekarske greške, lako je primetiti da je nadrilekarstvo u ekspanziji.

02:44 OSOBE SA RAKOM SKIDAJU SA HEMOTERAPIJE I DAJU IM VODICE! Radosavljević otkrila: Nadrilekari koriste opasne supstance

Niko ko nije lekar ne može se baviti čak ni alternativnom medicinom. Ipak, veliki je broj onih koji nemaju licencu za rad. Leče na svoju ruku, pa tako pacijenti neretko budu žrtve prevare. A zašto prevarena lica retko prijavljuju nadrilekarstvo? - Zato što se osobe koje se obraćaju nadrilekarima pre svega ne žele da ih prijave. Da li je u pitanju stid ili je u pitanju to što se hvataju za slamku. Njihove žrtve su ljudi u najtežim bolestima koji umiru i ljudi koji ne mogu da imaju dece. Oni se doslovno bogate na račun ljudske nevolje - rekla je Tatjana Radosavljević, bivša direktorka Lekarske komore.

foto: Kurir Televizija

Naša zemlja spada u zemlje u kojima je alternativna medicina u narodu "na ceni".

Bioenergetičar Vladimir Damjanović, svet alternativne medicine opisuje kao svet u kome nema šamana i vračeva iako to mnogi misle, već samo bavljenja sopstvenim zdravljem, ali ne i lečenjem! - Ja se bavim cirkulatornom terapijom, to je jedan vid alternativne medicine i ona uskljađuje sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem. To je cilj, da se pomogne što se više može. Nikad niko kod nas ne radi nikakvo lečenje ustvari, mi objašnjavamo, podstičemo na rad ljude koji dolaze. Objašnjavamo kako jedan deo tela funkcioniše, pristupamo tome i radimo na toj bazi da popravimo razmišljanje čoveka - rekao je Vladimir Damnjanović, bioenergetičar.

foto: Kurir Televizija

Miroljub Petrović, Olgica Markanović, Sava Knežević - samo su neki od od lažnih lekara koji su naneli štetu srpskom stanovništvu, a svoje usluge uspeli su "debelo" da naplate. Nažalost, mnogi su slepo slušajući savete nadrilekara, poštujući njihove metode lečenja i stav: "ne idi kod lekara ja ću te izlečiti" preminuli. - Ono što je još gore, što nadrilekari govore protiv lekarskih i medicinskih mera. Recimo ako osoba ima rak, savetuje im se da ne primaju hemioterapiju i da se ne zrači. Daju im neke vodice, a čak i opasne supstance koje mogu da vode do trovanja pacijenta - rekla je Radosavljević. Zakon predviđa da će se novčanom ili kaznom zatvora do tri godine kazniti onaj ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga. Važno je znati da čak i kada nema posledica po zdravlje, nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo su i dalje protivzakoniti.

Kurir.rs