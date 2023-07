ŠOKANTNE REČI SRPSKIH EKSPERATA O VANZEMALJCIMA: Postoji milijardu planeta identičnih kao Zemlja, verujem da nismo sami u svemiru

Priča o NLO i mogućem postojanju vanzemaljskih bića izvan planete Zemlje je postala predmet intenzivne pažnje, a nedavne izjave bivšeg oficira Dejvida Gruša uzdrmale su Pentagon i zainteresovale ne samo američki Kongres, već i planetarni auditorijum.

U komisiji Kongresa SAD, pod zakletvom, Gruš je izneo šokantne tvrdnje o pronalasku biologije koja nije ljudska na mestima incidenata s neidentifikovanim letećim objektima (NLO).

On je podelio svoje iskustvo s incidencom blizu Virdžinije 2014. godine, kada je naišao na neidentifikovani tamni objekat s prozirnom kuglom. Gruš je takođe otkrio da su američke vlasti navodno dobile svemirske brodove vanzemaljskog porekla u sklopu tajnog vojnog programa, a zna za još neke tajne programe koji uključuju tehnologiju koja je nadmašila sposobnosti SAD.

U emisiji "Usijanje," Goran Marjanović, samostalni istraživač, Velibor Vukašinović, vojni i probni pilot, poslednji direktor JAT-a, i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, razgovarali su o ovim šokantnim tvrdnjama i večitom pitanju postojanja vanzemaljaca.

02:33 POSTOJI MILIJARDU PLANETA IDENTIČNIH KAO ZEMLJA, NISMO SAMI U SVEMIRU! Šokantne tvrdnje eksperata o postojanju vanzemaljaca

Marjanović je izneo svoje iskustvo i mišljenje o snimcima koje je Gruš predstavio:

- Na osnovu iskustva mogu da kažem da su ovo prilično dobri snimci. Iako znamo i nagledali smo se dosta lažnih snimaka. Po meni su ovo poprilično realni snimci, a inače ja uopšte ne sumnjam u postojanje vanzemaljskih civilizacija. U takvo nešto čak ni nauka nesumnja. Prema naučnim procenama na bazi višegodišnjih osmatranja moćnim teleskopima procenjeno je da u našem kosmosu ima 10 na 22. (to je broj sa 22 nule ) planeta na kojima se može razviti neka forma života, a od toga 1 milijarda objekata ima koji su veoma slični planeti Zemlji. Dakle, veoma su slični po udaljenosti od svoje Zvezde odnosno Sunca, atmosferi i voda je prisutna. Prema tome mnogo je veća verovatnoća da mi nismo sami nego da smo sami u svemiru - rekao je.

Ivan Miletić je izneo mišljenje o verodostojnosti Grušovih tvrdnji i naglasio da osobe koje su govorile pred Kongresom ne mogu lagati, budući da su se obavezale pod zakletvom:

- Oni ne mogu pred kongresom da lažu imali su zakletvu. Ne mogu da prikazuju video materijal iz kuće, već mora sve da bude provereno jer se ide u zatvor. Nije samo on bio tu, već su bila i druga dvojica gde je jedan bio iz obaveštajne zajednice kako oni kažu - rekao je.

Velibor Vukašinović je dodao novu dimenziju ovim tvrdnjama, ukazujući na moguće političke svrhe njihovog objavljivanja:

- Ovo će biti u neke druge političke svrhe iskorišćeno i za to se zna. To funkcioniše i za to govore i neki ruski generali u svojim knjigama koji su se baš bavili ovim fenomenom. Ovaj trenutak može biti povezan sa razvojem događaja u Ukrajini koji nije povoljan ni za jednu stranu. Može biti povoljan i zbog afere koja se stvorila oko porodice Bajden. Ovo je pomeranje težišta i ovo su fenomeni za koje se zna. Mi jako dugo znamo za to i ja sam kao pilot to viđao u vazduhu - istakao je..

