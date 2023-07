VIRUS ZAPADNOG NILA SE MANIFESTUJE I DO 14 DANA OD UJEDA KOMARACA! Doktorka otkrila sve što treba da znate o ovoj bolesti

Do sada su u našoj zemlji dve osobe zaražene virusom Zapadnog Nila. Na Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ kažu da već više godina živimo sa tim virusom i da zaštita od komaraca koji su prenosioci u ovom periodu mora biti intezivnija.

Lekari kažu da nije jednostavno prepoznati simptome budući da su slični gripu, ali sa određenim razlikama, i da ukoliko posumnjate ništa ne prepuštate slučaju.

Doktorka Mitra Drakulović otkrila je za Kurir televiziju više o komarcima i virusu Zapadnog Nila.

- Groznica Zapadnog Nila je virusno oboljenje koje se najčešće prenosi ujedom zaraženog komarca. Simptomi bolesti se manifestuju u vremenskom periodu od 2 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca. Kod 80% inficiranih bolest prolazi apsitomatski. Kod 20% inficiranih razvija blaži oblik bolesti odnosno ne invazivno oboljenje sa simptomi kao što su groznica, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, blagi osim i otok limfnih žlezda. Međutim manje od 1% inficiranih razvija težak oblik bolesti čiji simptomi su glavobolja, ukočenost vrata, deziorentacija, premor, koma, slabost mišića i paraliza - rekla je Drakulović.

- Treba izbegavati boravak napolju u najintezivnijem vremenu komaraca, a to je sumrak i svitanje. Komarac koji prenosi groznicu Zapadnog Nila nas ubada u prostorijama u kojim živimo, ali ubada nas i posle sumraka oko naših domova. Komarce privlači ugljen dioksid koji izdišemo. Ženka komarca ubada da bi obezbedila krvni obrok, a on je neophodan za razvijanje jaja koja se polažu u stagnirajućim vodama. Ona oseti naš ugljen dioksid na udaljenosti od 35 do 50 metara - rekla je Drakulović.

- Ono što je specifično jeste da ne postoji vakcina protiv ove bolesti, niti bilo koje druge koju prenose komarci - zaključila je.

