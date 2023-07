MISTERIJA BRVNARE U ETNO-SELU U SIROGOJNU Milesa Stojanović: Kad su 1943. udarili Bugari, popalili su sve, a ONDA SU DOŠLI ONI!

Gosti čuvenog etno-sela u Sirogojnu koji borave u apartmanu broj 43 i ne slute da to nije samo obična brvnara tipična za zlatiborski kraj i da iza nje stoji priča o stradanju i pobedi u Drugom svetskom ratu. Milesa Stojanović njen je živi svedok, a i posle 80 godina svega se seća kao da je juče bilo, iako je tada bila samo dete.

Zgrada iz Zove, kako joj je naziv, podignuta je 1944. u istoimenom naselju na Zlatiboru, koje turisti danas uglavnom znaju po posećenom ranču. U to ratno vreme, pa i pre njega, Zova je bila posuta kolibama seljaka sa obronaka Zlatibora. Tu su leti doterivali stoku na ispašu, pa tako i svi iz Jevremovića, ispod Čajetine, gde je Milesa i rođena s jeseni 1937. Već u decembru 1941. ostala je bez oca Žarka, koga ubiše Nemci, kao partizana. Preteško je bilo Vladisavu i Milevi Jevremović da gledaju u groblje pred kućom, u koje im je mlađi sin otišao sa svega 27 godina, te su prešli da žive u Zovi.

- Prođe glas s jeseni 1943, oko Mi'oljdana, da će Bugari da pale Jevremoviće. Sve odozdo isteramo u Zovu - žito, vunu, sve što smo imali. Svi Jevremovići su u Zovi kod koliba, i sva je stoka gore. Kad jedno jutro kažu: "Oće u Zovi Bugari da kupe stoku." I svi pobegnu u Lečića vr, u blizini Kobilje Glave. Samo strina Mica, koja se gotova poroditi, i ja ostanemo - priča nam Milesa u Mačkatu, gde se mlada udala.,č t 6g-0o

Bugari, veli, izbiše iz magle.

- Unose u našu kuću Miljaninu težinu, onu konoplju od koje su se prele stvari. Velika kuća, drvena, pod slamom. I velika šupa uza nju, tamo sve kaca do kace, karlica do karlice, pune mrsa. Uz kuću građa prignata još pred rat, za novu štalu, sva lučeva. A pored kuće koliba babe Stanisave. Ona ima objavu da joj je sin u četnicima i nju neće paliti. A nas oće jer smo komunisti. I Mica Stanisavu klanja i ljubi: "Joj, baba, molim te, kaži da je ovo tvoja kuća." Neće. Bugari uneše onu konoplju i pritke od boranije i zapališe nasred kuće - seća se Milesa.

Kuća puna krompira i žita. A pun i sanduk nove odeće:

- Kupili mi sve novo za vašar na Oku s jeseni 1941, pa tu i ostalo. I moji novi opanci. Moj jadni otac je na Oku sviro harmoniku, pa poginu posle u decembru. Vesela Mica ponese onaj sanduk na vrata, onako trudna, a Bugarin joj ote i baci u vatru. Ona upadne u šupu, gurnu čabar sira od 50 kila, otkotrlja se u šumu. U'vati za drugu kacu, a Bugarin uvati nju i napolje. Kupe Bugari u one njihove porcije sir, kajmak, mast...

Jedino što je ostalo su svinje u bašči, nisu ih videli od magle.

- Sad mi je na očima kako gori kuća i padaju grede. Kad je došlo do krova, kad je počelo da puca u onoj vatri, nas dvije pobjegosmo dolje, u liješće, mislimo pucaju Bugari. Posle nam je deda kazo da su oni gore, u slami, krili puške. A i da su na Tustom brdu čuli koliko plješti, mislili da su nas pobili. Sagore i ona Stanisavina koliba, vatra i na nju prešla - priča starica.

Bugari odoše. Magla se podiže, krenu kiša. Vraća se narod.

- Deda o'zdo ide, stoka osta u Brezaku. Veče oće, kiša prestaje. Baba ide preko Bukvića livade i kuka. Vidi kuća gori, jednog sina izgubila, za drugog - Obrena - i ne zna đe je, on je u bježaniji, da ga ne ubiju ko i Žarka. Dolaze iz Očke Gore Grbovići, dedina prva tazbina. Nose kilo rakije. Čuli da je Vladu zapaljena kuća. Vlade našo dole, na ledini, neku tronošku, seo uz vatru. Stoje oni ljudi: "Vlade, junak si oduvek bio", a on: "Mene je gore snašlo nego ovo. Nije ovo ništa. Nek budu moja đeca zdrava i živa, biće kuća, ali neće biti života ko je otišo pod zemlju." Nage onu rakiju: "Šedite, ljudi, da se ogrijemo" - sad već plače.

Pođoše kući, u Jevremoviće.

- Ide 20 nas, sagorela i Obradova kuća... Pitaju me niz brda: "Što plačeš?", a ja: "Sve pogorelo, a moje najviše, moje odijelo" - kaže, te veli da se malo posle i strina Mica porodila.

Sve se smiri, napraviše Jevremovići kolibu sledeće, 1944.

- U toj našoj novoj kući bila je partizanska radio-stanica. Na stolu. Mi ne liježemo, a noću po 20-30 partizana dođe, jedan do drugog legnu po patosu. Ćeraju Bugare, Nemci se već povukli. Kući samo baba, ja i Cola, moja mlađa sestra. U noć sve biježi, i stoka se ćera. Po celu noć slušam preko stanice poginulo toliko, poginulo toliko, stigli dovde, stigli donde - veli.

Nedugo potom došlo je do odsudnog okršaja.

- Udari Prva proleterska na Kutlaške kuće o'zdo, uz Obudojevicu, a mravinjak Bugara na Palisadu. Na česti, đe je sad mali ski-lift, na Obudojevici, njihov top do topa. Izginuli su i partizani, ali što su Bugare pobili. Popo se čiko Obren na jasen kod te naše kuće u Zovi da vidi. Pobiše ih. Posle mrtvih Bugari sve jedan na drugog, nema ko da ih kupi. Sve čiče pokupiše, pa i dedu Vlada, da kupe mrtve na kamione - dobro pamti.

Rat se završio, sve je bilo po starom. U Zovi se letilo, a baba i deda su tu živeli do smrti 1964. Dve decenije kasnije čuveni etnolog iz ovog kraja Bosa Rosić otkupljivala je brvnare po Zlatiboru.

- I čiča Obren joj proda tu našu kuću za 16.000 dinara. Velike su to pare bile - veli Milesa.

PARTIZANKE PLELE ŠALOVE

Seća se Milesa ko sad i partizanki koje su bile u njihovoj kući u Zovi:

- Sve studentkinje, zvali su ih proleterke, samo pletu šalčiće. Kaže moja majka Jeka jednoj: "Kak'a sila tebe tako lepu oćera u partizane?" A ona: "Oćerali me Nemci. Ili da me ubiju, ili nema druge", pa veli: "Oćeš mi ošeći, Jeka, pletenice?" "Joj, ne mogu", Jeka će. Ne može da pere, ne može da se češlja. A Mica kaže: "Daj, ja ću" i nožicama joj odsiječe pletenice. Nisu išle na front, ostaju i pletu. Kad jave da ima ranjenih, one trče da ih previjaju.