STIŽU GRAD I GRMLJAVINSKI PLJUSKOVI Meteorolog Čubrilo najavio novo jako POGORŠANJE: Ovog datuma moguća snažna SUPERĆELIJSKA OLUJA

Danas će se preko regiona premeštati hladan front donoseći grmljavinske pljuskove, koji će ponegde biti vrlo jaki te se za kratko vreme očekuje i preko 15 mm taloga uz pojavu tuče/grada i vrlo jakog vetra, posebno u zoni samog hladnog fonta, započinje svoju najnoviju prognozu meteorolog Marko Čubrilo.

Kako stoji u objavi meteorologa, nestabilnosti će najkasnije stići do samog juga i jugoistoka regiona i tamo će veći deo dana biti vrlo topao, a tamo će nestabilnosti samim tim biti i najređe.

RHMZ izdao upozorenje na nepogode U narednih sat vremena na području zapadne Bačke pojava pljuskova sa grmljavinom i jakim vetrom u zoni pljuska, lokalno je moguća i pojava sugradice i grada, stoji u objavi od 12.28 sati. Pljuskovi i grmljavina koji se od sredine dana očekuju na severu Vojvodine, a od poslepodneva i u ostalim krajevima, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Veća količina padavina (20 do 40 mm, lokalno i više) prognozira se u toku večeri, pre svega u zapadnoj Srbiji, a zatim u Šumadiji i oblasti oko Zapadne i Velike Morave sa tendencijom premeštanja padavinske zone u prvom delu noći dalje na istok i jugoistok.

Današnji maksimum od +23 na severozapadu do oko +33 na jugoistoku regiona.

"Od ponedeljka do četvrtka umereno toplo i uglavnom pretežno suvo. Jutarnji minimumi od +15 do +21 stepen Celzijusa, a dnevni maksimumi od +25 do +32 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka. Samo se u noći ka sredi i ponegde u sredu sa premeštanjem vrlo slabog, hladnog, fronta ponegde očekuju grmljavinski pljuskovi i to uglavnom na severozapadu regiona", kaže meteorolog.

Dalje u objavi stoji da će se u četvrtak jak hladan front približavati Alpima i ispred njega će se preko nas pokrenuti veoma toplo strujanje iz severne Afrike. Kao posledica toga, u četvrtak i petak će maksimumi biti u porastu i trebali bi se kretati od +30 do +38 stepeni Celzijusa.

Čubrilo je istakao da kako se očekuje da taj hladni front uslovi u sekundarnu cikogenezu, oko 05.08. se računa na jače pogoršanje vremena.

Meteorolog najavljuje da se jače pogoršanje očekuje 05.08. uz grmljavinske pljuskove i vremenske nepogode koje će prvo zahvatiti zapadne, jugozapadne i severozapadne predele regiona kao i severni Jadran i zatim će se širiti dalje na istok. U koliko zaista dođe do sekundane ciklogeneze negde nad severnim Jadranom ovo pogoršanje će se osetnije manifestovati i duž celog Jadrana dok će na kopnu uslediti osetno osveženje te bi oko 07.08. maksimumi moglo biti od samo +14 do +23 stepena Celzijusa, stoji u objavi.

Meteorolog Čubrilo navodi da se očekuje svežije vreme praćeno povremenim pljuskovima sve do 9. avgusta.

"Do oko 09.08. relativno sveže uz povremene pljuskove, posebno na istoku regiona, dok bi zatim uz stabilizaciju usledilo i umereno otopljenje, ali za sada nema signala da će barem do oko 14.08. usledti povratak vrlo visokih temperatura", naveo je meteorolog.

Nova superćelijska oluja moguća u subotu, 05.08.

"Sumirano, danas prolazne nestabilnosti, ponegde i vrlo jake, ali se superćelijske nepogode ne očekuju. Novo, jako, pogoršanje kada će i one biti moguće se očekuje oko 05.08", zaključio je meteorolog Marko Čubrilo u objavi na svom Fejsbuk profilu.

Kurir.rs