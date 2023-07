Ministarstvo zdravlja započelo je u petak 28. jula javnu raspravu o dopunama Zakona o zaštiti maloletnih lica sa mentalnim smetnjama, koja će trajati do 9. avgusta.

Formiranje odeljenja zatvorenog tipa u psihijatrijskim ustanovama za decu koja počine teška krivična dela, zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi bez pristanka deteta, privremena zabrana posete i kontakta deteta sa drugim licima - sve su to novine koje donosi predlog izmene i dopune ovog Zakona.

foto: KURIR TELEVIZIJA

O tome je u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Nemanja Todorović, advokat

- Pre svaga treba napomenuti da je takvih slučajeva bilo i pre Ribnikara. Trebalo je da se desi jadan takav masakr pa da zakonodavac dođe do izmena i dopuna zakona. Da se ne lažemo, to je lišavanje slobode maloletnika koji nije krivično odgovoran, ali da bi društvo bilo mirno umesto da ga puste, zakonadavac je našao način da to lice bude zadržano izvesni period i propisao pravila koliko to lice može dugo biti u instituciji, praktično za mentalno zdravlje - rekao je Todorović i dodao:

01:58 DA SE NE LAŽEMO, TO JE LIŠAVANJE SLOBODE! Advokat Todorović o izmenama zakona o zaštiti maloletnika: VAŽNO JE UTVRDITI JEDNO!

- Moglo bi, međutim, da se desi da maloletno lice nije mentalno neuračunljivo već da je je svesno htelo da učini neko delo i da to nema veze sa psihičkim poremećajem. To, dakle, treba utvrditi. Iz tog razloga su ove izmene i dopune zakona sačinjene tako da se ova lica ne bi mogla pustiti na slobodu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:55 Milatović odao poštu nastradalima u OŠ Vladislav Ribnikar