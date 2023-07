U ZDRAVSTVU DEFICIT U ČAK 11 GRANA! KO ĆE NAS DA LEČI? Dekan Medicinskog fakulteta: Ovakav gubitak ukazuje na STRATEŠKU GREŠKU

Ministarstvo zdravlja je iznelo da postoji najveći deficit u čak 11 grana, među kojima su anesteziologija, opšta medicina, radiologija i pedijatrija.

Postavlja se pitanje ko će nas lečiti?

Ovim pitanjem poveli su razgovor u jutarnjem programu Redakcija dr Vanja Milošević, ginekolog i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu (viber).

Jakovljević je dao svoje uvide u najveći problem u zdravstvu u ovom trenutku.

On misli da je problem kompleksan da bismo ga mogli definisati u ovako relativno kratkom vremenu.

- O ovome možemo razgovarati danima i generalno za to je potreban znatno duži vremenski okvir. Posebno je krucijalan period od pre 15 godina, od 2002. do 2010. godine, kada je bila potpuno prekinuta mogućnost obavljanja svih ovih definitivnih specijalizacija, pre svega anesteziologije i radiologije. Edukacija specijalista za državne i zdravstvene ustanove bila je praktično onemogućena, osim za one koji su sami snosili troškove, odnosno takozvanih volonterskih specijalizacija. Ovakav gubitak u zdravstvu teško je nadomestiti, i za svaku stratešku grešku potrebno je mnogo vremena - nije optimističan Jakovljević.

Izlaganje nastavio sledećim pitanjem.

- Kakva je situacija sada? Interesovanje za fakultete naše struke je i dalje veliko, kao i prethodnih godina, kada su se svi fakulteti u zemlji, uključujući i državne fakultete, otprilike upisivali oko 1100-1200 studenata u prvu godinu studija. To pokazuje da još uvek postoji značajno interesovanje za ovu struku. S druge strane, Ministarstvo zdravlja je, zahvaljujući pre svega potrebama koje su se stvorile tokom pandemije, zaposlilo veliki broj mladih ljudi u periodu od 2020. do ove godine - rekao je Jakovljević.

On je istakao da je glavni problem u tome što radnici u našoj zemlji nisu dobro raspoređeni.

- Međutim, glavni problem u našem sistemu jeste što lično smatram da zdravstveni radnici u našoj zemlji nisu dobro raspoređeni. Većina njih, uključujući i mlade studente, orijentisani su ka velikim centrima, dok u manjim centrima i bolnicama često nema dovoljno kadra. Uvek će postojati deficit medicinskog osoblja bez obzira na to koliko ih obrazujemo. Ono što želim da kažem je da je broj obrazovanih radnika u redu, ukoliko bi bili pravilno raspoređeni, ali to trenutno nije slučaj, i ne vidim način kako se to može efikasno promeniti. Jednostavno, većina je usmerena ka velikim centrima, a manje prema manjim gradovima i bolnicama - istakao je Jakovljević.

