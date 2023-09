NEGDE PADAVINE, NEGDE LETNJE TEMPERATURE: Evo kakvo nas vreme očekuje noćas i sutra

Vremenska prognoza za Srbiju tokom večeri i noći donosi različite uslove u različitim delovima zemlje. U Vojvodini se očekuje delimično vedro i suvo vreme, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno, uz povremene padavine.

U planinskim predelima južne Srbije, posebno na jugoistoku, očekuje se jak severni i severoistočni vetar, što može usložiti uslove na putevima i povećati osećaj hladnoće.

Vozačima se savetuje oprez prilikom vožnje u ovim uslovima.

Vreme narednih dana

Na severu Srbije u utorak sunčano. U ostalim delovima Srbije očekuje se promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmkljavinom. Posle podne očekuje se prestanak padavina, prema večeri i razvedravanje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, na jugu pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 18°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C.

U Beogradu u utorak sunčano i toplije, povremeno uz oblačnost. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura 15°C, maksimalna dnevna 27°C.

U Srbiji narednih dana sunčano, a prema kraju sedmice i sve toplije. Maksimalna temperatura biće od 25 do 30°C. U Beogradu narednih dana sunčano, a prema kraju sedmice i sve toplije. Maksimalna temperatura biće do 28°C.

(Kurir.rs/Informer)