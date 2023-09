ŠOK! TINEJDŽERI NA BICIKLIMA ISKAČU PRED AUTOMOBILE! Psihoterapeut: Oni su kao ferari bez kočnica, psihijatri nisu rešenje

Novi opasan Tik-Tok izazov postao je popularan i među srpskim tinejdžerima. Tinejdžeri na biciklama iskaču pred automobile u pokretu, naravno, uz obavezno snimanje i objavljivanje na svojim profilima.

O ovoj temi razgovarao je sa dr Radmilom Vulić Bojović, porodičnim psihoterapeutom, Nikola Vujović, novinar Kurira.

foto: kurir televizija

- Razgovor sa decom na tu temu počinje mnogo pre tinejdžerskih godina. Deca danas odrastaju uz internet i društvene mreže. Od najranijeg uzrasta mi dajemo detetu telefon da se smiri uz telefone. Najveći izazov jeste to što roditelj nije u kontaktu sa tim što dete gleda. U razgovoru o sadržajima koji se prate leži koren prevencije ovako opasnih čelendža - rekla je Vulić Bojović i dodala:

- To nisu deca koja su u patologiji. Nije psihijatar rešenje. Ako mi to samo zabranimo, dete naći način kako da to tih sadržaka dođe. Važno je da dete razume vezu između uzroka i posledice. Sa tinejdžerima je to posebno teško jer su oni kao ferari bez kočnica.

03:09 TINEJDŽERI NA BICIKLIMA ISKAČU PRED AUTOMOBILE U POKRETU! Psihoterapeut: Oni su kao ferari bez kočnica, psihijatri nisu rešenje

Istakla je da veliku ulogu igra i pritisak vršnjaka.

- Pritisak vršnjaka je ogroman, kao da je život manje vredan od jednog lajka ili nekoliko lajkova, tako da je vrlo teško dati univerzalan savet, ali što ste više kao roditelj u kontaktu sa onim što dete prati preko telefona to je manja šansa da se dete pridruži ovakvom nekom izazovu koji životno ugrožavajući.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:28 UHAPSITE GA DOK NIJE UBIO! TIK-TOK KAMIKAZA SA BRANKOVOG MOSTA: Snimak vožnje UZNEMIRIO Beograđane!