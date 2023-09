KURTI NEĆE MOĆI DA SAKRIJE SADRŽAJ RAZGOVORA U BRISELU: Tahiri: ZSO će biti glavna tema u nastavku dijaloga Kosova i Srbije!

Bivši glavni pregovarač Prištine u dijalogu Kosova i Srbije Edita Tahiri smatra da Amerikanci neće dozvoliti kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju da sakrije sadržaj razgovora u okviru dijaloga sa Srbijom kao što je to činio dosad, a po njenoj oceni, formiranje Zajednica srpskih opština biće centralna tema u nastavku dijaloga.

- Od ratnog diskursa, sporazuma bez priznanja, prihvatanja Asocijacije (ZSO), autonomije za srpsku manjinu, tenzija na severu i sada do implementacije Asocijacije koja će biti centralna tema u narednom dijalogu. Amerikanci, recite nam o čemu se razgovaralo. Vašington neće dozvoliti da Kurti sakrije sadržaj razgovora kao što je to činio do sada - napisala je Tahiri na Fejsbuku.

(Kurir.rs)