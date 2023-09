VOZAČI TRAKTORA, OPREZ! Veliki broj vozača strada zbog trivijalnih stvari: Evo šta poručuju iz Saveta za bezbednost u saobraćaju

U poslednjih nekoliko godina saobraćajne nezgode sa traktorima su učestale, nažalost veoma često one se završavaju sa smrtnim ishodom.

Šta je uzrok tome saznala je reporterka Kurir televizije Violeta Jovičić.

Kakva je statistika - zbog čega su traktoristi sve češće učesnici saobraćajnih nesreća, upitala je Jovičić Rodoljuba Skerlića, člana Saveta za bezbednost u saobraćaju:

On je istakao par uzroka kada je reč o vozačima traktora.

- Prvi uzrok je velika nestabilnost traktora. A bitno je to da je traktor vozilo koje ima izuzetno visoko sedište. Drugo, raspon točkova prednjih i zadnjih je mali, oni često priključuju priključna oruđa koja mahom dovode do nestabilnosti i neželjenih posledica za vozača. Što se tiče analize jedan, do dva vozača traktora strada, a ima veliki broj nezgoda koje se dešavaju van javnih puteva - rekao je Skerlić.

Ramovi su jedan od najbitnijih zaštita za vozače, tokom vožnje.

- Vlada je počela sa akcijom besplatne dodele ramova svim vlasnicima traktora, radi pojačane bezbednosti. Posebno bih se obratio vozačima traktora, ovo je period intetnzivnih poljoprivrednih radova. Neka obrate pažnju na svoje ponašanje u vožnji, i na druge učesnike u saobraćaju, ali i na sve delove traktora, i o signalizaciji, kako bi bili vidljivi u saobraćaju! - poručio je Skerlić.

