NIJE ZA ONE KOJI ŽELE DA SE NJIHOVOM DECOM BAVE ANIMATORI: Ako želite da budete uzor svojoj deci...

Udruženje „Prvi put s ocem", uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, organizuje dvodnevne edukativne kampove u prirodi za porodice, na kojima će stručnjaci pomoći roditeljima da se nose sa raznim izazovima u vaspitanju dece i ukazati na značaj učešća oca u svim aspektima života porodice.

- Kampovi nisu za one koji žele da se njihovom decom bave animatori, već za porodice koje su spremne da izađu iz zone komfora, da budu uzor svojoj deci kroz razne aktivnosti u prirodi. Na kampovima zajedno sa decom podižemo šator, pripremamo hranu, palimo vatru, pravimo mostiće preko reka, kupamo se, pevamo, šetamo ... Kampovi će biti organizovani u septembru i oktobru, a pojedini vikendi biće specijalizovani samo za tate i sinove, ili samo za tate i njihove mezimice - objasnio je Mirko Mitrović iz Udruženja „Prvi put s ocem".

Porodice će na kampovima, uz druženje, rad i zabavu, zajedno sa psiholozima tražiti odgovore na pitanja: kako biti najbolji primer detetu, koja je uloga oca u životu dečaka, a koja u životu devojčice, kako da vas tinejdžeri pitaju za savet, kako da izađete na kraj sa vršnjačkim nasiljem, kako da se postavite prema pametnom telefonu, kako otac štiti decu...

Kamp „Tate i sinovi" biće održan od 15. do 17. septembra na Fruškoj gori, kamp „Tate i ćerke" od 22. do 24. na Goču, a čitave porodice mogu da se prijave za kampovanje na Staroj planini od 29. septembra do 1. oktobra i u Podbukovima kod Valjeva od 6. do 8 oktobra.

Zahvaljujući podršci Ministarstva za brigu o porodici za novoprijavljene porodice biće obezbeđeni i šatori i vreće za spavanje na svim kampovima.

Zainteresovani se mogu prijaviti na sajtu prviputsocem.com , a broj mesta je ograničen.