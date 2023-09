SRBIJA PONOVO NA 30 STEPENI! Danas još jedan topao letnji dan: Evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo ponegde u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije očekuje se promenljiva oblačnost, kratkotrajna kiša ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će po kotlinama i rečnim dolinama južne Srbije biti kratkotrajna magla. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak istočni i severoistočni vetar.

Najniža temperatura će biti od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčano i toplo u svim krajevima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

U petak i za vikend sunčano i toplo sa temperaturama oko 30°C, a početkom naredne sedmice vrlo toplo i sunčano sa temperaturama oko ili malo iznad 32°C.

(Kurir.rs/Beta)

