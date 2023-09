NA OVOM MESTU POLOVNI UDŽBENICI KOŠTAJU VEĆ OD 100 DINARA: Ima i kompleta za osnovne i srednje škole! Ovde je detaljni cenovnik

Školska godina je počela, a roditelji koji nisu nabavili udžbenike i školsku opremu uveliko su u potrazi za njom. Na oglasniku Sasomange mogu pronaći komplete udžbenika za sve razrede i za osnovce i za srednjoškolce, gde se cena polovnih udžbenika za osnovce kreću već od 100 dinara, dok je za srednjoškolce od 450 dinara, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje za market na oglasniku Sasomange.

- Đaci u prestonici ove godine dobijaju besplatne udžbenike od Grada Beograda, dok u većini ostalih gradova roditelji moraju sami da kupuju komplete udžbenika za osnovce i srednjoškolce. Odluka je donesena na nivou grada, pa je tako za beogradske osnovce i srednjoškolce izdvojen novac iz gradskog budžeta. Treba napomenuti da besplatan program obuhvata samo udžbenike, pa će roditelji morati da dokupe radne sveske i listove iz pojedinih predmeta. Ta odluka je pokrenula i razne peticije, pa su roditelji još uvek u nedoumici da li da kupuju knjige ili ne - kaže Nedeljkovićeva i dodaje:

foto: Sasomange

- Na našem portalu Sasomange možete pronaći i komplete udžbenika za sve razrede kad je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje. Takođe, u ponudi imamo i veliki izbor stručne literature. Kao i svake godine, situacija sa zamenom starih uz kupovinu novih udžbenika je veoma aktuelna. Korisnici našeg portala spadaju u visokoosvešćene kada je u pitanju recikalaža i zaštita životne sredine, pa se uvek rado odazivaju akcijama ovog tipa i na to smo veoma ponosni.

Prema njenim rečima, cene novog udžbeničkog kompleta za niže razrede iznose oko 7.300 dinara, a za više razrede oko 11.800 dinara (primer za sedmi razred).

foto: Nebojša Mandić

- Kada govorimo o udžbenicima za srednju školu, tu ne možemo da budemo toliko precizni jer u okviru npr. gimnazije imamo po tri smera, pa zatim srednje stručne spreme, koje podrazumevaju različitu kombinaciju udžbenika. Kada bismo gledali prosek za nove udžbenike, cene se kreću od 550 dinara pa do 1.500 dinara za najveći broj udžbenika. Situacija vezana za stručnu literaturu je vrlo slična. Cene se kreću od 1.500 dinara pa naviše za pojedine naslove - navodi naša sagovornica i dodaje:

foto: Ana Paunkovic

- Kada govorimo o polovnim udžbenicima, cene za niže razrede se kreću po sledećoj skali: za prvi razred od 100 dinara, drugi, treći i četvrti od 290 dinara, za petake takođe, dok je za šesti i sedmi razred od 350 dinara, isto koliko i radne sveske za osmake. Što se tiče udžbenika za najstarije osnovce, oni koštaju od 450 dinara.

Međutim, cene za polovne udžbenike za srednje obrazovanje mogu da se pronađu i za 450 dinara.

1 / 7 Foto: Ana Paunkovic

- Prednost kupovine preko oglasnika Sasomange jeste to što na jednom mestu možete da pronađete sve što vam je potrebno. Trenutno nam je aktuelna kampanja "Back to school", u sklopu koje su naši klijenti pripremili odlične akcije za većinu proizvoda koji su vam potrebni za školarce bilo kog uzrasta. Pored udžbenika za osnovce i srednjoškolce, na oglasniku Sasomange možete da pronađete potrebnu stručnu literaturu i lektiru za sve razrede.

Takođe, u ponudi imamo svu potrebnu školsku opremu, pribor ,kao i garderobu/opremu, koja je neophodna svim đacima nezavisno od uzrasta. Svakom đaku je potreban ranac, koji se može nabaviti u različitim knjižarama i prodavnicama po ceni od 1.000 do 20.000 dinara.

1 / 3 Foto: Sasomange

- Prazna peratonica može se nabaviti za već oko 300 dinara, međutim, pune peratonice, sa grafitnim i hemijskim olovkama, lenjirima, bojicama i flomasterima, koštaju već od 2.000 dinara pa naviše. Domaći zadatak vaše dete može pisati u maloj svesci na kvadratiće ili linije, koja se može nabaviti po ceni već od 50 dinara, a velika na kvadratiće, linije ili prazna može se nabaviti po ceni već od 100 dinara. Sveska istog formata, sa kvalitetnim koricama i većim brojem strana, može vas koštati i do 1.100 dinara.

U tim sveskama mora se nečim pisati, grafitnom olovkom, koja se prodaje za minimum 15 dinara, ili hemijskom olovkom, koju ćete kupiti za duplo više. Nakon dužeg pisanja potreban vam je rezač, za koji morate izdvojiti 100 dinara, a za ispravku domaćeg zadatka namenjena je gumica za brisanje, po ceni od 30 dinara - navodi Nedeljkovićeva i dodaje:

- Pismeni iz matematike ili srpskog na putu do škole će vas koštati već oko 30 dinara, koliko morate izdvojiti za vežbanku, a za časove muzičkog ili solfeđa trebaće vam nešto više, oko 50 dinara, za notnu svesku. Likovno puno košta! Paketi drvenih bojica kreću se od 200 dinara do čak više od 4.000 dinara, dok se paket flomastera može nabaviti takođe po početnoj ceni od 200 dinara do čak 2.000 dinara. Blok pet za crtanje košta 100-150 dinara, a tempere i vodene boje su tu već od 300 dinara.

Ona ističe i da za kompleksnije likovne radove morate izdvojiti minimum 200 dinara za plastelin ili kolaž-papir.

Cene polovnih udžbenika za osnovce Razred Iznos u dinarima Prvi razred od 100

Drugi, treći i četvrti 290

Petaci od 290 dinara

Šestaci i sedmaci od 350 dinara

Osmaci od 350 radne sveske

Osmaci udžbenici od 450 dinara * Cene su za udžbenike po komadu

- Uvek sve zavisi, naravno, od predviđenog budžeta koji su roditelji izdvojili za opremanje svojih đaka. Kod nas postoji veliki izbor kako proizvođača, tako i brendova, pa je uvek pitanje za koje proizvode ćete izdvojiti malo više novca, a na kojima ćete pokušati malo da uštedite. Svake nedelje u školu našeg bloka "Akcijska ponuda" možete ostvariti popuste na različitu grupu proizvoda. Ukoliko naši korisnici izaberu opciju "sačuvaj pretragu" proizvoda koji su im potrebni, stiže im dodatno obaveštenje za svaki novi proizvod koji se pojavi u traženoj kategoriji.

Bez oštećenja Udžbenici gotovo novi Prilikom kupovine udžbenika za školarce opcija kupovine polovnih je sve češća praksa, jer su udžbenici gotovo novi i bez većih oštećenja. - Kada su u pitanju radni listovi, oni bi bar za učenike nižih razreda trebalo da budu novi jer su polovni uglavnom ispisani. Kupovina u toku letnjih meseci može da uštedi dosta novca, ali je tada i ponuda skromnija. Aktivno praćenje proizvoda na akciji je u ovim periodu dosta korisno jer se naši klijenti zaista trude da izađu u susret potrebama kupaca kako količinom o raznovrsnosti asortimana, tako i cenama - zaključuje Nedeljkovićeva.

Ova funkcionalnost im omogućava da uvek prate najnovije oglase u našoj ponudi. Takođe, ukoliko traženi proizvod postavite u "omiljeni", dobijate obaveštenje o bilo kakvoj promeni cene, pa samim tim možete pravovremeno da reagujete. Korišćenjem ovih funkcionalnosti, osim što štedite vreme, možete da ostvarite uštedu i do 50 odsto na pojedine proizvode - naglašava Nedeljkovićeva.

Kurir.rs/ A. K.