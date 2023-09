SRBIN PEĐA SA HRVATIMA PUCAO NA VOJNIKE JNA, MEĐU KOJIMA JE BIO I NJEGOV BRAT! Ni majku nije hteo da vidi, a ćirilicu ne podnosi!

Mi smo samo hrvatski branitelji koji smo branili svoju domovinu i svoj grad, rekao je za HRT 2016. na 25 godišnjicu ulaska JNA u Vukovar.

Šta je tu čudno? Hrvat u ratu. Ali nije baš tako.

- Mama i dva brata žive u Beogradu. Jedan se brat, nažalost, borio na suprotnoj strani, tako je valjda moralo biti.

Sad je već čudno? Srbin u ratu, ali na strani Hrvata. Imenom Predrag Mišić. Od šezdesetih njegova porodica je živela u Vukovaru.

Detinjstvo i školske raspuste je provodio u Srbiji kod rodbine. Rano se oženio. Imao je 24 godine kada je zapucalo.

- Već posle događaja u Borovu selu situacija se promenila i bilo mi je jasno da moram da se prijavim u odbranu Vukovara. Da, Srbin sam, ali u mojoj glavi nije bilo sumnje koga i šta treba da branim. JNA je sama sebi stvorila famu da u Vukovaru ima ko zna koliko ljudi i naoružanja. Nisu znali. Da su krenuli na nas prvih dana, pregazili bi nas - pričao je svojevremeno Mišić.

Njegov stariji brat uzeo oružje i otišao na srpsku stranu. Verovatno su pucali jedan na drugoga, a da to ni ne znaju, pisale su Novosti. Od tada se nisu ni videli ni čuli. Majku, koja je otišla kod sestara u Beograd, video je jednom, godinama kasnije u Mađarskoj. Granicu sa Srbijom ne želi da pređe.

- Ma tamo uopšte ne želim da idem. Sve ono što su mi učinili toliko mi je urezano u svest da ja nemam tamo šta da tražim. Odrastao sam u Surčinu, na aerodromu, jer tamo imam bratića i sestričnu sa kojima sam provodio leta i srećne dane detinjstva, ali su mi sve te lepe uspomene uništili i nemam nikakvu želju tamo da odem ikada.

Njegovo ime je postalo aktuletno i 2014. godine kada je razbio sa još 40 vukovarskih branitelja razbio dvojezičnu tablu u Vukovaru, jer je na njoj bila i ćirilica! Na pitanje novinara cronika.hr zašto mu smeta to pismo, odgovorio je:

- Doživljavam to jednostavno kao apsolutnu provokaciju. Normalno da mi probudi emocije, upravo zbog toga mi to i smeta. Oni jasno znaju šta su napravili - poklali su nas, poubijali, odveli u logore, silovali, svašta radili i sad su onako rukama otresli i rekli "to je sad prošlost, mi 'oćemo svoje pismo". Ne dozvoljavam na takav način... Nikad još nismo čuli nikakvo izvinjenje, premda i kada budemo čuli neće biti istinito.

U ratu je bio zarobljen. A sada se zalaže da Srbija nikada ne postane članica Evropske unije.

- Smatram da Srbija nema šta da traži u EUVuk dok ne reši sva otvorena pitanja s Republikom Hrvatskom, kao što su nestali, vraćanje otetog kulturnog blaga, pitanje granica, ali i pitanje ratne odštete... - rekao je za Dnevno.hr.

