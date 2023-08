EVO KAKO DA SA ŠTO MANJE PARA ĐAKA PRIPREMITE ZA ŠKOLU: Na ovom mestu popusti i do 70%! Pogledajte DETALJNE CENE ŠKOLSKE OPRENE!

Opremanje đaka za školu je veliki izdatak za većinu porodica, a naročito za roditelje koji imaju više školaraca u kući. Pripremanje jednog osnovca za novu školsku godinu košta oko 35.000 dinara, a ako imate dvoje dece, iznos prevazilazi jednu prosečnu srpsku platu, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje vertikale market sa oglasnika Sasomange.

- Kao i svake godine, po povratku sa odmora, dolaze lagano i pripreme za školu. Roditelji se zbog obima ovih troškova sve češće opredeljuju za raniju kupovinu po predsezonskim akcijskim popustima, za šta je naš oglasnik Sasomange idealna opcija. Na našoj novoj stranici akcijskih ponuda, prodavci su već od početka avgusta izašli s ponudama za kampanju "Back to school".

foto: Sasomange.rs

U ponudi se mogu pronaći kompletna školska oprema, pribor, knjige - nove kao i polovne. Takođe, u ponudi se može naći kompletna garderoba, počev od fenomenalnih popusta na patike, sportsku opremu koja je neophodna našim školarcima - kaže Nedeljkovićeva.

Što se tiče školskog programa, u ponudi na oglasniku Sasomange postoji školska oprema, pribor, knjige, lektira...

Popust i do 50 odsto

foto: Sasomange

- Od školske opreme imamo veliki izbor rančeva i torbi za fizičko vaspitanje, a za neke proizvode ponuđeni su popusti i do 50 odsto. Sama ponuda školskog pribora, koju čine razne pernice, olovke, bojice, oprema za likovno vaspitanje, tempere, drži neke uobičajene cene jer su u pitanju sitnice, pa je savet da se pri odabiru unapred definiše lista potrebnih stvari jer se prilikom kupovine jeftinih sitnica lako prekorači budžet zato što je sve povoljno i, pojedinačno gledano, jeftino - rekla je Nedeljkovićeva i dodala:

- U ponudi se nalazi i veliki izbor knjiga, pa posetioci našeg sajta mogu da prodaju stare knjige i uštede novac prilikom kupovine novih. Kako je svake godine reciklaža sve aktuelnija tema, ovo je idealna prilika da budete deo ove akcije i tako, prilikom prodaje starih knjiga, zaradite dodatni novac.

foto: Nebojša Mandić

Prema njenim rečima, neki ljudi se opredeljuju i za segmentiranu kupovinu ovih proizvoda, pa se već početkom avgusta kupuje jedan deo opreme, a krajem meseca ostatak.

- Imajući u vidu i ovaj vid upravljanja kućnim budžetom, naši klijenti su izašli u susret predsezonskim popustima koji za neke proizvode mogu da iznose i do 30 odsto. Kako je najavljen pojačan program fizičkog vaspitanja u narednoj školskoj godini, tako je i potražnja za sportskom opremom zabeležila veliki rast. Patike, trenerke i sportski rekviziti su prethodnih nedelja bili najpretraživaniji proizvodi na našem portalu, pa se i naši klijenti utrkuju i trude da ponude što veće popuste - ističe naša sagovornica i dodaje:

foto: Profimedia

- Nije zabeleženo veće poskupljenje školskog programa ove godine, ali primetno je variranje cena zavisno od regiona. Nisu zabeležena veća poskupljenja u južnoj Srbiji, dok su cene u pojedinim knjižarama u Vojvodini skočile za 20 odsto. To je jedan od glavnih razloga zašto se ljudi sve češće odlučuju za onlajn kupovinu. Kako ovi proizvodi imaju najveći pik jednom godišnje, pred sam početak školske godine, mnogi dobavljači imaju zalihe od prethodnih godina, pa su u mogućnosti da ponude veće popuste.

Sveske i vežbanke

Nedeljkovićeva objašnjava i da je svakom đaku neophodan ranac koji na portalu sasomange.rs može kupiti po ceni od 1.000 do 20.000 dinara.

- Prazna pernica može se nabaviti za već oko 300 dinara, međutim, one pune - s grafitnim i hemijskim olovkama, lenjirima, bojicama i flomasterima, koštaju već od 2.000 dinara pa naviše. Domaći zadatak dete može pisati u maloj svesci na kvadratiće ili linije, koja se može nabaviti po ceni već od 50 dinara, a velika, na kvadratiće, linije ili prazna, može se kupiti po ceni već od 100 dinara. Sveska istog formata, s kvalitetnim koricama i većim brojem strana može vas koštati i do 1.100 dinara. Što se tiče grafitnih olovaka, one se prodaju po ceni od 15 dinara, dok hemijska olovka košta duplo više.

Takođe, naša sagovornica kaže i da rezač košta od 100 dinara, dok je cena gumice za brisanje 30 dinara.

- Vežbanke za pismene zadatke iz matematike i srpskog koštaju od 30 dinara, dok notna sveska za časove muzičkog ili solfeđa košta 50 dinara. Likovno puno košta! Cene paketa drvenih bojica kreću se od 200 dinara do čak više od 4.000 dinara, dok se paket flomastera može nabaviti takođe po početnoj ceni od 200 dinara do čak 2.000 dinara. Blok pet za crtanje stoji 100-150 dinara, a tempere i vodene boje su tu već od 300 dinara.

Za kompleksnije likovne radove morate izdvojiti minimum 200 dinara za plastelin ili kolaž papir. Cene lektire se kreću od 1.500 dinara pa naviše. Zavisi da li kupujete ceo komplet ili pojedinačne naslove, cene variraju. Srednjoškolci i stariji osnovci nemaju kao nekada unapred definisane naslove, pa je kupovina uvek pojedinačna. Cene pojedinih knjiga se kreću od 500 dinara pa naviše. Zabeleženi su, kao i svake godine, problemi sa ažurnošću isporuke knjiga od pojedinih izdavača, ali svakako, kako se približava školska godina, i oni se lagano ubrzavaju - navela je Nedeljkovićeva.

foto: Nebojša Mandić

Sportski program

U ponudi imaju veliki izbor garderobe koja podrazumeva, u prvom redu, sportsku opremu.

- Cene trenerki se kreću od 2.000 dinara pa čak i do 30.000 za pojedine popularnije brendove. Poseban oprez se savetuje roditeljima prilikom odabira obuće za sportske aktivnosti. Ljudi znaju da posegnu za jeftinijim proizvodima koji nemaju adekvatna ojačanja koja su potrebna za pojedine sportove, kao što je, na primer, košarka.

Cena garderobe Garderoba Cena Trenerka 2.000-30.000

Patike 1.500-50.000 * Iznosi su u dinarima

Često takva odluka zna da se završi s povredom deteta, pa ono bude uskraćeno za bavljenje sportom, ponekad i tokom cele sezone. Zato je izbor patika veoma važan i savetuje se za što specijalizovaniju opremu prilikom izbora. Pojedini proizvođači u svojoj ponudi imaju ove proizvode. Cene patika se kreću čak od 1.500 dinara pa do skupljih brendova, gde cene idu i preko 50.000 za pojedine modele - ističe ona i dodaje:

Cena školske opreme Oprema Cena Ranac 1.000-20.000

Prazna pernica 300

Puna pernica 2.000

Mala sveska od 50

Velika sveska od 100

Kvalitetnija sveska s većim brojem strana do 1.100

Grafitna olovka 15

Hemijska olovka 30

Rezač 100

Gumica 30

Vežbanka 30

Notna sveska 50

Drvene bojice 200-4.000

Flomasteri 200-2.000

Blok br. 5 100-150

Tempere i vodene boje 300

Kolaž i plastelin 200

Lektira 1.500

Pojedinačna knjiga lektire 500 * Iznosi su u dinarima

- S obzirom na to da je celokupno opremanje veliki izdatak, roditeljima se savetuje da isprate i uzmu u obzir sve vidove onlajn kupovina jer ovde možete pronaći i do 70 odsto popusta za pojedine proizvode.

Kurir.rs/ A. K.