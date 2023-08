STIŽE NOVA POMOĆ ZA RODITELJE: Ovako će država olakšati polazak dece u školu! Ležu pare na račune, SVE MERE NA JEDNOM MESTU!

Nakon letnjih odmora bliži se septembar, period godine kada roditelje čeka veliki udar na kućni budžet zbog pripreme dece za vrtiće, školske klupe, ali i kupovinu jesenje garderobe, školskog pribora... Ovaj septembar će mnogim roditeljima u Beogradu, ali i mnogim drugim gradovima širom Srbije doneti olakšice jer će mališani imati besplatne vrtiće u prestonici, Ljigu, Subotici, Novom Sadu, dok će i mnogi prvačići, stariji osnovci i srednjoškolci dobiti i besplatne udžbenike.

Kako je ranije najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, od 1. septembra prestonički državni i privatni vrtići biće besplatni za svu decu. Takođe, gradske vlasti su od ove školske godine najavile i besplatne udžbenike za sve beogradske učenike, kao i da će ova mera biti na snazi i narednih godina.

foto: Nebojša Mandić

Gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je nedavno za RTS da su škole od grada trebovale potrebne količine knjiga od svih izdavača čija izdanja su prethodnih godina koristili.

- To je 130.000 kompleta i ugovor je zaključen za osnovne škole, biće isporučeni udžbenici i neće biti nikakve isplate sredstava roditeljima. Raspodela tih udžbenika učenicima biće organizovana u narednom periodu i grad ima iskustva u distribuciji još od korone. Što se tiče srednjih škola, tu je u pitanju 65.000 kompleta, završena je procedura i za nabavku knjiga, tako da će i srednjoškolci dobiti svoje komplete - objasnio je Čučković.

Ko ima prava na besplatne udžbenike od Ministarstva prosvete Učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica

Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji se školuju po individualnom obrazovnom planu

Učenici koji imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format)

Učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja

Đaci sa izuzetnim sposobnostima

Učenici prvog i drugog razreda koji su gluvi, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, s video-sadržajima na srpskom znakovnom jeziku

Izvor Ministarstvo prosvete

U Srbiji osnovnu školu pohađa oko 500.000 đaka, od kojih je trećina, tačnije 130.000, u Beogradu. Kada je reč o srednjoškolcima, u zemlji ih ima oko 240.000, a svaki četvrti je u glavnom gradu.

Spisak olakšica koje će roditelji imati od septembra Sva deca u Srbiji dobiće po 10.000 dinara do 25. septembra

Besplatni udžbenici za sve osnovce i srednjoškolce u Beogradu

Besplatni privatni i državni vrtići u prestonici

Za srednjoškolce besplatan javni prevoz u Beogradu

Besplatne udžbenike dobijaju osnovci u Surdulici, Vladičinom Hanu i Kuli

Besplatne komplete udžbenika dobijaju prvaci u Prokuplju, Opovu, Srbobranu, Zrenjaninu, Novom Sadu...

Besplatne vrtiće imaće deca u Subotici, Ljigu i Novom Sadu

A osim beogradskih osnovaca, besplatne komplete udžbenika dobiće i svi đaci koji idu u osnovne škole u Surdulici, Vladičinom Hanu i Kuli i još nekim opštinama, čiji su čelnici odlučili da na taj način roditelje finansijski rasterete, a đacima omoguće da se fokusiraju na obrazovanje.

foto: Shutterstock

Mnoge druge opštine, među kojima su Prokuplje, Opovo, Srbobran, Zrenjanin i Novi Sad, obezbeđuju besplatne udžbenike za prvake, pri čemu Novi Sad još razmatra da školske knjige obezbedi o svom trošku i za sve osnovce.

Kako se prijaviti za pomoć od 10.000 dinara Pravo na pomoć imaju sva deca koja su državljani Srbije i imaju do 16 godina

Elektronska prijava se vrši preko portala Uprave za trezor

Potrebno je uneti broj lične karte i matični broj majke, i matični broj deteta

Odabrati banku u kojoj žele da im novac bude isplaćen

Prijava je moguća i za samohrane očeve i staratelje, koji treba da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da obavljaju roditeljsko ili starateljsko pravo

Treba podsetiti i da Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike za sve osnovce u Srbiji iz ugroženih kategorija, a takvih je oko 18 odsto, odnosno oko 90.000.

Takođe, besplatne vrtiće od narednog meseca imaće i mališani i predškolci u Subotici, Ljigu, Novom Sadu... Mame i tate u Subotici od ovog septembra neće plaćati boravak dece u predškolskoj ustanovi, a grad će sufinansirati i boravak u privatnim vrtićima.

foto: Profimedia

BROJKA 720 miliona dinara obezbeđeno za besplatne udžbenike u školskoj 2023/24.

30 hiljada dinara košta kompletno opremanje đaka za školu (udžbenici, sveske, školska oprema, garderoba)

Još jedan vid u nizu olakšica roditeljima na početku školske godine je i državna pomoć u iznosu od 10.000 dinara za svu decu do 16 godina, odnosno decu koja su rođena do 21. novembra 2006. godine. Elektronska prijava počinje 20. avgusta i traje do 20. septembra preko portala Uprave za trezor, a novac će na račune građana početi da leže od 25. septembra.

