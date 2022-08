Tišma ističe da je roditeljska briga veća, dok deca više sa uzbuđenjem gledaju na polazak u školu.

- Roditeljska briga je veća naravno. Deca su u isčekivanju upis u prvi razred, već su zreli da promene način života kao i obaveze. Oni idu na taj način. Radoznalost im je velika i za matematičku pismenost i za ostale predmete. Zreli su i jedva čekaju šta će da se desi, kakvi će im biti drugari i predmeti. Kod roditelja je to drugačije, potpuno je drugačije kada idete po dete u vrtić i iz škole. Drugačija je organizacija, ko će sve učestvovati u brizi i kako će sve to uskladiti. Roditelje imaju strahove kako će se dete u školi snaći, da li su u školi dobri učitelji i da li će moći sa specifičnostima njihovog deteta da se usklade. Deca to osete uvek - rekla je Tišma.

02:16 RODITELJI VIŠE BRINU O POLASKU U ŠKOLU NEGO DECA: Dečji psiholog Tišma objasnila sa čime se sve suočavaju i kakve strahove imaju

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:17 OSNOVNA ŠKOLA BRATSTVO PONOS NOVOG PAZARA! Posle rekonstrukcije postala jedna od najboljih u Srbiji!