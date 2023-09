Oluja Danijel koja je pogodila centralni i severni deo Grčke izazvala je poplave i probleme za turiste, uključujući oko 60 turista iz Srbije, koji su bili zarobljeni na području Volosa i Piliona.

Milan Lainović, iz Jute, gostovao je u Pulsu Srbije gde je govorio je o situaciji i sledećim koracima za turiste koji putuju na destinacije pogođene olujom.

02:07 AKO PUTUJETE U GRČKU NAREDNIH DANA, OVO MORATE DA ZNATE Ekspert otkrio kada će se obnoviti najviše pogođena mesta olujom Danijel

- U ovom trenutku su samo Volos i Pilion problematični. Na svim ostalim destinacijama nije tako bilo. Takođe ta voda koja je poplavila ta mesta, ide u more. Sve to što pokupi usput to se svakako sredi. Nemamo otkaza aranžmana. Sutra već kreće avion za Skijatos, prekosutra Skijatos i Krf, autobusi već danas kreću ka tim destinacijama. Generalno nema otkazivanja i sve se vraća u normalu. Ta šteta će se očistiti i oprati brzo i ide se dalje. Oni koji su planirali Volos i Pilion za letovanje mogu da zamene destinaciju ako agencija ima u ponudi. Ali svakako mislim da će se sve vrlo brzo srediti, do nedelje verovatno za Pilion i Volos - rekao je Lainović.

Kurir.rs