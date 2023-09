"STIŽE VRUĆA JESEN NA KIM" Beriša o razvoju događaja na Kosmetu: Briselski sporazum ne dozvoljava vojsci "Kosova" da ide na SEVER!

U jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu u razgovoru o odlaganju odluke o prinudnom iseljavanju sprskih institucija u Bošnjačkoj mahali.

foto: Kurir tv/Mladen Miletić

Nelegalno izabrani gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić još jednom je odložio odluku o prinudnom iseljavanju srpskih institucija u zgradi u Bošnjačkoj mahali. To je, kako nezvanično saznajemo, zatražila jedna zapadna ambasada u Prištini. Ovom odlaganju prethodila je lažna dojava o bombi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

05:28 DEMO BERIŠA O RAZVOJU DOGAĐAJA NA KIM

Povodom ovog incidenta, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je: "Kurtijev trik sa lažnom dojavom o bombi, kako bi iselio zaposlene iz srpskih institucija i zgrade u Severnoj Mitrovici, nije uspeo."

Situacija na Kosovu i Metohiji i dalje izaziva pažnju međunarodne zajednice. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ugostio je takozvanu predsednicu Kosova Vjosu Osmani u Briselu. Na zajedničkoj konferenciji za medije, Stoltenberg je izjavio da NATO snažno podržava dijalog između Beograda i Prištine i da svako raspoređivanje kosovskih bezbednosnih snaga na severu zahteva saglasnost.

Demo Beriša je dao svoje uvide kako će se razvijati situacija na KiM, a i kako je rekao, zna se koja je ambasada uticala na odluku o odlaganju.

- Kada je reč o stranoj ambasadi zna se koja je to ambasada, to je gospodin ambasador Sjedinjenih Američkih Država Džefri Hovenijer koji je tražio već pre nekoliko dana. Saopštio je gospodinu Atiću da nije zadovoljan sa njegovim odlokom, kako je on to doneo odluku, jer prosto te institucije koje su u toj zgradi, one služe svim građanima, bez obzira na versku, nacionalnu ili drugu pripadnost. Prema tome, one služe u smislu pružanja usluga građanima, a ne da bi one u nekom smislu predstavljale neku instituciju koja bi bila na šteti građana - rekao je Beriša.

foto: Printscreen/Kosovo-online

On smatra da će jesen biti "vruća" .

- Stavovi koji su potpuno suprotni neće moći da se reše na ovakav način kako to zamišlja zapadna administracija. Razlog tome je što imamo dva potpuno različita pristupa. Raduje me izjava Stoltenberga koji je na jasan način vratio sporazum iz Brisela iz 2013. godine, kada je taj briselski sporazum potpisan. Kosovska skupština je to usvojila kao međunarodni akt, i prema tome on ima pravno dejstvo da se zaštite ljudi na severu - smatra Beriša, nagalsivši da kada je potpisan taj sporazum, dodatak je dodat, koji je izdejstvovao tadašnji ministar inostranih poslova, gospodin Dačić:

- Taj dodatak kaže da kosovske bezbednosne snage, konkretno Vojska Kosova, ne mogu da idu na sever.

Takođe, ukazao je na još jedan vakuum.

- Kada se angažuju ostale policijske snage koje ne pripadaju, imamo jedan vakuum sada koji je došao do promene. Kosovska policijska služba nije sastavljena od onih koji su bili obuhvaćeni sporazumom. Sporazumom je predviđeno da na severu budu pripadnici Srpske nacionalne zajednice koji će obavljati te funkcije - naveo je i koje:

- U ovom konkretnom slučaju, već 3-4 meseca nema pripadnika Srpske zajednice koji treba da obavljaju svoje funkcije. Govorimo o oko 800 policijskih činovnika, od uniformisanih do onih koji rade u operativi - rekao je Beriša.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:48 POJAČANO PRISUSTVO EULEKSA NAKON ŠTO SU RADNICI U BOŠNJAČKOJ MAHALI CELU NOĆ PROVELI U ZGRADAMA OPŠTINE IZ BOJAZNI DA ĆE U NJIH UĆI KOSOVSKI ALBANCI