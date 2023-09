DANAS U 11 ČASOVA: Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije, prisustvovaće i predsednik Vučić

Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije održava se danas od 11 časova ispred Narodne skupštine. Prve oficirske činove dobiće 175 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.

Svečanoj promociji najmlađih oficira prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Od 175 najmlađih potporučnika desetoro je iz Oružanih snaga BiH, dvojica su oficiri MUP-a Republike Srpske, a tu će biti i 27 mladića i devojaka 9. klase Vojnomedicinske akademije.

Sto četrdeset četvrta klasa pitomaca Vojne akademije diplomirala je procečnom ocenom 8,05 dok su diplomci VMA studie završili sa prosečnom ocenom 9,00.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Trg Nikole Pašića, Dragoslava Jovanovića, Takovska od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra.

Zatim će biti zatvoreno od Bulevara kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Resavska od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra i Vlajkovićeva od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime.

Kurir.rs