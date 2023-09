OD CENTRA BEOGRADA DO NACIONALNOG STADIONA ZA POLA SATA! Gradiće se pruga od Zemun polja za brzine 120 na sat, planirano 5 stanica

Iako je Ekspo tek za četiri godine, pripreme su već počele. Između ostalog, planira se izgradnja pruge koja će povezivati Zemun polje i Nacionalni stadion.

Kada bude izgrađen taj deo pruge, putnici će od centra grada do Surčina stizati za pola sata. Vozovi će od stanice Beograd centar ići brzom prugom do Zemun polja, a odatle će se odvajati deo koji vodi do Nacionalnog stadiona.

Izgled budućeg Nacionalnog stadiona foto: Printscreen RTS

- Brzu prugu za Novi Sad prelazimo sa jednim nadvožnjakom. Iza toga, prelazimo auto-put E-70 do zone aerodoroma, imamo stajalište i prolazimo kroz naselje Surčin. Imaćemo, takođe, stajalište Surčin i dolazimo do lokacije Nacionalni stadion, gde imamo stanicu - objasnila je za RTS Anita Dimoski, v. d. pomoćnika ministra za železnice i intermodalni transport.

Na deonici od 18 kilometara planirane su stanice Zemun polje i Nacionalni stadion i stajališta Singidunum, Aerodorom Beograd i Surčin.

Ovako će izgledati putanja foto: Printscreen

Prugom, koja će imati dva koloseka i koja će biti isključivo za putnički saobraćaj, saobraćaće pet novih garnitura vozova, koji će moći da se kreću brzinom od 120 kilometara na sat.

Pruga će biti opremljena najsavremenijim signalno-sigurnosnim uređajima, a dužina perona, dostupnost i ostale tehničke karakteristike usklađene su sa everopskim standardima.

Anita Dimoski foto: Printscreen

- Kada izlazimo iz naselja Surčin, tu je nadvožnjak od kilometar i sto, koji treba da prevaziđe visinsku razliku. Nailazi se na kanal Galovica i na magistralni put, koji je pušten, Surčin - Novi Beograd. Iza toga, nailazimo na dalekovode i idemo ispod njih. Bitno je istaći da donje Surčinsko polje polovimo i iskorišćavamo prostor, tako što trasu pruge vodimo uz magistralni put Novi Beograd - Surčin - kaže Dimoski.

Trebalo bi da do kraja godine bude urađena planska dokumentacija. Idejni projekat i građevinske dozvole do leta 2024. godine, kada se očekuje početak izgradnje pruge.

Kurir/RTS