PREDSEDNIK VUČIĆ NA PROMOCIJI NAJMLAĐIH OFICIRA VS: Ne postoji oružje i oruđe koje vredi više od vaše pameti i vaših srca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj promocija najmlađih oficira Vojske Srbije ispred Narodne skupštine.

On se obratio potporučnicima, govoreći iz, kako je rekao, srca, a ne iz glave, znajući kakvo je breme pred njima.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja podsetio na reči vojvode Mišića, koji je odavno rekao "da se u ratu lako gubi glava, ali jednako lako gubi i obraz", a potom je naglasio da je veliko breme pred njima zbog situacije u svetu i regionu za koju, kako je istakao, nismo ni krivi ni dužni.

- Govoriću iz srca, ne toliko iz glave, znajući koliko je teško breme pred vama. Lepo je i časno biti vojnik Republike Srbije, ničeg časnijeg nema, ali vam taj posao neće biti lak, u stvari sećaćete se školovanja kao najlepših godina svog života. Hvala vam na tome što ste odgovorno i ozbiljno pristupili tom poslu i hvala vam što možemo mnogo toga da očekujemo od vas i tražimo, hvala vam što vam nije bilo teško da po kiši, suncu, vetru i snegu obavljate ne lake zadatke, uvek otadžbinu stavljajući ispred sebe - rekao je Vučić.

1 / 34 Foto: screenshot RTS

Predsednik Vučić naglasio je da moramo u svakom trenutku da budemo spremni da zaštitimo svoju otadžbinu.

- Mi vojsku gradimo i školovali smo vas da budete odvraćajući faktor za svakoga ko misli da mu je Srbija lak plen. Zato vojske postoje i ulažemo u vojsku mnogo više nego ikada. Uvek ima nezadovoljnih, koji će da pronađu neku primedbu. Bez obzira na to što je životni standard vojnika daleko bolji i veći i nećete morati da brinete da li ćete biti podstanari narednih 20 ili 30 godina, nećete, sve ćemo to da rešavamo, ali, ono što morate da znate jeste da moramo u svakom trenutku da budemo spremni da zaštitimo svoju otadžbinu. Kad hoćemo da kupimo opremu i oružje na Zapadu, pitaju nas "a šta će vam to oružje i oprema?". Nije problem ni to što se svi ostali naoružavaju, uvek je problem kada Srbija samo želi da bude odvraćajući faktor - naglasio je predsednik Vučić i dodao:

- Samo svojom odgovornošću i ozbiljnošću možemo svoj narod da sačuvamo. I ne smemo da pokažemo našu slabost. Nastavićemo da razvijamo svoju industriju, da damo sve od sebe da uvek budemo svoji na svome i da ne damo nikome Srbiju da napadne. Bićemo sve jači, a mi jače pojačanje od vas nismo mogli da dobijemo. Ne postoji oružje i oruđe koje vredi više od vaše pameti i od vaših srca. Hvala vam na trudu i energiji, hvala i vama, divni roditelji, što ste podržali decu da služe otadžbini Srbiji, a mi ćemo gledati samo da vam budemo od pomoći. Neka živi Vojska Srbije, živela Srbija! - poručio je predsednik Srbije.

Najboljim potporučnicima Vučić uručio sablje sa posvetom

Najboljima studentima u klasi Đorđu Pešiću, Viktoru Teodosiću, Milici Marinković i Dijani Đokić predsednik Alekdsandar Vučić uručio je sablje sa posvetom. Prehodnih godina uručivani su i pištolji ali to ove godine nije slučaj.

(Kurir.rs)