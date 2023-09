NESVESNE TEŠKIH POSLEDICA Tinejdžerke se kljukaju pilulama za dan posle, koje se piju najkasnije 72 sata nakon nezaštićenog odnosa

Devojke u Srbiji uzrasta od 16 godina pa naviše kljukaju se pilulama za dan posle kao da su bombone! Neke od njih, pogotovo na jugu Srbije, kupuju ove tablete čak na dve nedelje, što, prema rečima stručnjaka, može biti veoma opasno!

Prema informacijama do kojih je došao Kurir iz jedne apotekarske ustanove, to je postao trend među tinejdžerkama u celoj zemlji, ali se ovaj vid kontracepcije najviše praktikuje u Nišu.

Učenice srednjih škola, kažu lekari, nažalost, nisu upoznate da im česta upotreba tih pilula može ozbiljno uticati na reproduktivno zdravlje. Ginekolozi za Kurir ističu da to što tinejdžerke rade može biti veoma opasno.

nuspojeve obilna krvarenja poremećaj mestrualnog ciklusa anemija glavobolja vrtoglavica bolovi u donjem delu stomaka znojenje dijareja osetljivost grudi

- Devojke nas i ne slušaju, one gledaju društvene mreže. Konsultuju se s ljudima koje nemaju prave informacije, ovo je borba s vetrenjačama. Te društvene mreže nam se ozbiljno obijaju o glavu! Tim devojčicama se još nije ustalio hormonski status, a one ga ugrožavaju korišćenjem tableta, koje su inače hormonske - ističe za Kurir ginekolog dr Vanja Milošević.

Napominje da se ove tablete ne preporučuju čak ni ženama u ozbiljnijim godinama, a kamoli mladim devojkama.

- Može doći do disfunkcionalnog krvarenja, poremećaja menstrualnog ciklusa, glavobolje, vrtoglavice, anemije, bolova u stomaku... Ali ono što sam prvo naveo su mnogo ozbiljnije stvari, dakle, one mogu trajno da ugroze svoje zdravlje. Nije to privremeno, mogu da ugroze reproduktivno zdravlje na samom početku - objašnjava dr Milošević.

Naglašava da nijedan normalan ginekolog neće savetovati pilulu za dan posle.

Ginekolog dr Zoran Savić kaže da se primena ovih tableta ne preporučuje često.

Šta je pilula za dan posle Zaustavljaju ovulaciju kod žena To je tableta koja sadrži visoke doze hormona (najčešće progestin, ali neke hitne kontraceptivne pilule sadrže visoke doze i estrogena i progesteron) koji kod žene zaustavljaju ovulaciju. Stručnjaci kažu da je ona najefikasnija ukoliko se popije najkasnije 72 sata posle nezaštićenog seksualnog odnosa.

- Treba je koristiti izuzetno i u slučaju nezaštićenih odnosa! Zapravo je preporuka da se ne koristi uopšte kao vid kontracepcije, ima mnogo efikasnijih i bezbednijih vidova kontracepcije. Ako se često koriste, mogu da izazovu poremećaj hormonskog statusa, tako da je preporuka da se koriste izuzetno retko, ukoliko nije korišćeno nijedno drugo kontraceptivno sredstvo - kaže dr Savić i dodaje:

- Mogu da dovedu do poremećaja menstrualnog ciklusa i drugih hormonskih poremećaja. Do neželjenog kvarenja može doći, ali ne bi trebalo.

Mina Branković