KRAJEM NEDELJE JAČA AFRIČKI ANTICIKLON KA SRBIJI Ristić: Ovog datuma stižu oblaci i DONOSE KIŠU! Evo šta nas čeka do kraja leta

Meteorolog Ivan Ristić objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje do kraja kalendarskog leta.

- U četvrtak nad Srbijom više oblaka koji će ponegde uslovljavati kišu. Počeće da duva slab povremeno umeren, a u Vojvodini pojačan zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, maksimalna 28°C do 32°C. U petak smena sunčanih i oblačnih intervala, sa uslovima za kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab do umeren na krajnjem istoku zemlje pojačan severozapadni. Najniža jutarnja temperatura 13°C do 18°C, najviša dnevna 26°C do 30°C - napisao je Ristić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Za predstojeći vikend sveža jutra, ali sve više sunca i od nedelje, 17. sepetembra postepeno toplije prema nama jača afrički anticiklon koji nam donosi topao afrički vazduh. U ponedeljak i utorak, 18. i 19. septembra najviše dnevne temperature ponovo od 30°C do 34°C.

Prema njegovim rečima usled razvoja islandskog ciklona u jakoj zapadnoj visinskoj struji ka nama u utorak i sredu, 19. i 20. septembra stižu oblaci koji mogu usloviti kišu, ali i malo svežiji vazduh tako da će od srede doći do manjeg osveženja maksimalna temperatura biće od 26-30°C.

- Sve do kraja kalendarskog leta, 23. septembra očekujemo letnje temperature maksimalne dnevne preko 25°C - napisao je Ristić.

Kurir.rs

Bonus video:

03:20 CIKLON IZ GRČKE PREBACIĆE SE NA OVO PODNEBLJE