EKSKURZIJA NIŠ-BEOGRAD-ŠABAC 16.500 DINARA: Jedno prenočište, večera, doručak i ručak - pljačka! Roditelji iz Niša BESNI! (FOTO)

I ove školske godine kao i prethodne roditelji se žale na paprene cene ekskurzije, izleta i rekareativnih nastava.

Na društvenoj mreži X (Tviter) pojavila se objava jednog roditelja iz Niša koji se požalio na cenu dvodnevne ekskurzije u Beogradu i Šapcu sa jednim prenoćištem koja košta ni manje ni više nego 16.500 dinara!

- Da se pridružim početku sezone. "Ekskurzije-pljačka". Dva dana, Beograd-Šabac, prenoćište, jedna večera, jedan doručak, jedan ručak - 16.500 dinara! Primera radi u privatnoj režiji, tri dana polupansion u hotelu "Lepenski vir" (bazen, sauna, đakuzi) za dvoje, 19.900. dinara - piše u objavi uz fotografiju na kojoj se vidi program ovog putovanja Beograd-Šabac-Tršić-Brankovina koje bi trebalo da se realizuje na proleće 2024. godine za učenike petog razreda.

- Prvi dan. Polazak ispred škole u sedam časova. Vožnja auto-putem preko Beograda. Odlazak najpre do Avalskog tornja u obilazak. Nakon toga odlazak do Hrama Svetog Save na Vračaru. Obilazak Hrama. Nakon toga odlazak do Muzeja Nikole Tesle. Obilazak u pratnji kustosa. Potom nastavak do Kalemegdanske tvrđave. Obilazak i slobodno vreme. Nastavak putovanja do Šapca. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Diskoteka. Noćenje - navodi se u programu putovanja i dodaje:

Да се придружим почетку сезоне, "Екскурзије-пљачка". Два дана, Београд-Шабац, преноћиште, 1вечера, 1доручак, 1ручак 16.500 динара ! *Примера ради у приватној режији, 3 дана полупансион у хотелу "Лепенски вир" (базен, сауна, ђакузи...) за двоје, 19.900. pic.twitter.com/p8XtLOnung — Бојан Јанковић (@BojanJankovi) September 13, 2023

- Drugi dan. Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak najpre do Tršića. Obilazak rodnog mesta i kuće Vuka Karadžića. Nakon toga odlazak do Manastira Tronoša i obilazak. Odlazak do Valjeva. Obilazak centralne postavke Narodnog muzeja u Valjevu. Potom odlazak do Brankovine. Obilazak muzejskog kompleksa Brankovina i grobnog mesta Desanke Maksimović.

Organizovani ručak za grupu. Polazak za Niš. Putovanje do Niša sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima. Cena aranžmana 16.500 dinara po učeniku. Plaćanje u deset mesečnih rata do 10. juna 2024. godine.

Ova objava je pokrenula lavinu komentara roditelja koji su bili šokirani ovom cenom.

- Nista novo. I većina će ići što je interesantno jer, ovce su za šišanje. Za šta tačno služi taj savet roditelja ako ne mogu da se izbore za nešto iole normalno? Ja nisam plaćala niti slala dete na eksurzije.To su derikože - glasili su neki od komentara ispod objave.

