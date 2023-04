ĐACI U HAOSU! RODITELJI DALI 260€ DA DECA ODU NA TARU, A STIGLI U JEZIVI SMEŠTAJ: Sada strahuju od ŠUGE I TROVANJA! (FOTO)

Đačke ekskurzije često mogu postati pravi problem jer učenike koji odu na putovanje umeju da dočekaju loši uslovi. Najsvežiji primer toga za Kurir su naveli roditelji učenika od drugog do sedmog razreda jedne beogradske škole, koji su u subotu poslali decu na rekreativnu nastavu na Tari, a sad se plaše se da će deca dobiti šugu ili se otrovati zbog, kako kažu, loših higijenskih uslova u jednom od paviljona Dečjeg odmarališta Mitrovac na Tari!

1 / 2 Foto: Privatna Arhiva

U šoku

Tamo su ih odveli nastavnici i učitelji u dogovoru sa agencijom „Super kamp“, i to bez organizacije od strane škole. Na fotografijama koje su uplašeni đaci poslali roditeljima čim su stigli, a oni ih dostavili našoj redakciji, vidi se soba sa raspalim plakarima, buđ na plafonu s malterom koji samo što ne padne.

foto: Privatna Arhiva

- Dete je u šoku. Poslalo mi je fotografije paviljona „Gora“. Bila sam besna jer to je ruina i ne liči na ono što nam je obećano i za šta smo unapred isplatili 260 evra za pet dana. Deca kažu da je sve prljavo, puno insekata, a da je higijena u kupatilu katastrofa. Iako je rečeno da soba ima sedam kreveta, njih dvanaest je u jednoj - ogorčena je jedna zabrinuta majka (ime poznato redakciji):

- Deca su zatekla prljavu posteljinu i to su rekla učiteljicama i nastavnicima, pa ju je osoblje zamenilo. To je bruka i sramota! Nama je predstavljena drugačija slika smeštaja, a ispada da deca borave u kršu. Plašimo se da ne dobiju šugu, da ne dođe do trovanja, jer kažu da je hrana loša. Pre odlaska tamo čuli smo i da je prošle godine jedna grupa učenika vraćena navodno sa iste lokacije, i to zbog salmonele, ali smo to smatrali samo glasinama, međutim, sada smo zbog toga zabrinuti još više.

Ističe i da su roditelji napravili Vajber grupu.

foto: Privatna Arhiva

foto: Privatna Arhiva

- S decom se čujemo samo posle njihovog ručka sat vremena, kad smeju da koriste telefon. Rekli su nam i da nisu svi paviljoni loši, ali da su uslovi u ovom gde su oni jezivi. U programu koji smo dobili od učiteljice, a koji je potpisan sa agencijom „Super kamp“, pisalo je da je u cenu od 260 evra uključeni prevoz, pun pansion, to jest tri obroka i užina, osiguranje, boravišna taksa, lekarski nadzor 24 sata i smeštaj u višekrevetnim sobama, kao i aktivnosti koje sprovode profesionalni animatori.

Tvrde da nema žalbi

Direktorka škole bila je iznenađena kad smo je pozvali:

- Škola nije potpisala ugovor sa agencijom niti je organizovala tu rekreativnu nastavu. Raspust je u toku tako da nisam ni znala da su neku decu roditelji poslali s nastavnicima i učiteljima iz škole, koji su tamo privatno i koji mogu da snose odgovornost za takvu organizaciju.

foto: Privatna Arhiva

foto: Privatna Arhiva

Na pitanja Kurira, tim „Super kampa“ je poručio:

- Nijednu žalbu roditelja, dece, niti nastavnika nismo dobili. Da li ste sigurni da su u pitanju roditelji ili se možda radi o nečemu drugom? Mi smo agencija koja dugi niz godina posluje i iza nas su samo lepi komentari jer posao radimo posvećeno i predano. Deca koja su trenutno na Tari su došla individualno, ne preko škole. Dakle nije u pitanju rekreativna nastava već smo sa svakim pojedinačnim roditeljem zaključili individualni Ugovor o putovanju. U tim pojedinačnim Ugovorima navedeni su svi detalji o putovanju i svi su ispoštovani. Mi kao predstavnici agencije lično se trenutno nalazimo na Tari i pratimo svaki obrok i hrana je zaista obilna i raznovrsna, i svi gosti su nam zadovoljni, što je nama izuzetno značajno. Pored toga, od naših klijenata koji su na destinaciji dobijamo isključivo pohvale na račun celokupne organizacije. Deca na Mitrovcu borave u dečijem odmaralištu Centra dečijih letovališta grada Beograda, državnoj instituciji koja je kroz svoju bogatu istoriju poslovanja ugostila na stotine hiljada zadovoljne dece iz cele Srbije. Odmaralište na Mitrovcu ima perfektnu higijenu. Sobe su višekrevetne i to je i navedeno u Ugovoru koji su roditelji potpisali sa nama. Mi u ponudi imamo i druge hotele koji imaju sobe sa manje kreveta ali svi roditelji koji su poslali decu na Taru upravo žele da se deca međusobno druže, upoznaju i da budu u višekrevetnim sobama i to nam uvek navode. Tako da čim su pored naših drugih objekata koje imamo u ponudi odabrali dečije odmaralište na Tari, sigurni smo da je to upravo zbog navedenih razloga. Verujemo da treba proveriti od koga uopšte dolaze ovi netačni navodi i da nećete objavljivati netačne informacije - navodi se u odgovoru na pitanja Kurira.

STRUČNJACI PORUČUJU - PROVERITE SVE DETALJE PONUDE PRE NEGO ŠTO DETE POŠALJETE

Slobodan Brajković, Sindikat obrazovanja Beograda Prezentuju savršen materijal i dovode roditelje u zabludu foto: Shutterstock Ne mora da se prihvati jedna ponuda, u dogovoru škola može da promeni agenciju. Međutim, u poslednje vreme, naročito u sezoni rekreativnih, sve više roditelja sami sa učiteljima i nastavnicima organizuju putovanja za vreme raspusta, tako da je odgovornost na njima da provere agenciju i ponudu, jer se dešava da agencija prezentuje savršen materijal i time dovede u zabludu roditelje. Mnogi gledaju da prođu jeftinije jer su cene ekskurzija visoke. I u vezi sa smeštajem treba da budu oprezni jer često jeftinija ponuda sa sobom može da nosi rizik.

Milan Lainović, Juta Agenciju mogu da prijave turističkoj inspekciji foto: Kurir televizija Prilikom organizacije rekreativnih nastava i ekskurzija škola najpre treba da proveri da li turistička agencija ima licencu da obavlja tu vrstu posla i da li je članica Jute. Ako ne bude onako kako stoji u ugovoru, bez obzira na to da li je ugovor između roditelja i agencije ili između škole i agencije, roditelji imaju prava da dopis pošalju turističkoj inspekciji, koja je dužna da ispita šta se desilo, kakvi su uslovi.

Gordana Plemić Udruženje Roditelj foto: Kurir TV Turističke agencije pravdaju svoje cene, ali roditelji su ti koji na savetima roditelja treba da se aktiviraju kad su destinacije, agencije i cene ekskurzija u pitanju jer škola ne mora da prihvati neku ponudu. Ukoliko dođe do neželjenih situacija, u takvim slučajevima kad škola ima ugovor, svi su odgovorni, počev od direktora škole, preko roditelja do agencija. S druge strane, ukoliko roditelji odluče da sami šalju decu negde, tu je još veća odgovornost, i to pre svega njihova, jer treba da obrate pažnju na to da li agencija pripada Juti, da li je registrovana, da imaju uvid u ponudu i kako će se izvoditi putovanje, jer ukoliko se nešto od toga propusti, može doći do problema.

Kurir.rs/ A. K.

foto: Kurir

