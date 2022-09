KO ODLUČUJE KOLIKO ĆE KOŠTATI EKSKURZIJA? Nastavnici i roditelji podeljeni: Dnevnice profesora 1.300 evra, a zarade više od 2.000!

Posle duge pauze zbog korona virusa, đaci širom Srbije kreću na rekreativne nastave i ekskurzije, ali se roditelji žale na cene tih putovanja. Mnogi često porede cene privatnih putovanja i ekskurzija, što učitelji i nastavnici vide kao grešku.

Uvek je bilo potrebno izdvojiti više novca za ekskurziju, jer je mnogo toga uključeno u proces organizacije-deo novca ide hotelima, deo za prevoz, a deo turističkim agencijama.

09:39 KO ODLUČUJE KOLIKO ĆE KOŠTATI EKSKURZIJA? Nastavnici i roditelji podeljeni: Dnevnice proferora 1.300 evra, a zarade više od 2.000!

Uglavnom između šest i osam odsto od cene ide agencijama. Visoke cene ekskurzija i rekreativnih nastava opravdavaju se „dodatnim troškovima”, poput dnevnica nastavnicima, učiteljima i lekarima za boravak sa decom, kao i „visokih poreza i doprinosa koje se plaćaju državi” za svakog od njih što uvećava minimum 20 do 30 posto ukupnu cenu putovanja.

Jedan od najvećih troškova su dnevnice za one koji vode decu na put. To dnevno iznosi od 150 do 500 dinara po učeniku. Porez i doprinosi u minimalnom iznosu za njih su 57 odsto.

Da li bi se nastavnici odrekli dnevnica u korist svojih đaka ili ako bi bili plaćeni bar u visini dnevnica državnih službenika na njihovim putovanjima?

Dragi Lukić iz sektora za prostevu GO Vračar kaže da se uvek vodi ovakva polemika kad krene sezona ekskurzija.

- Ekskurzije se planiraju po većima, po svakim razredima. Kad se formira Savet roditelja, imate po jednog predstavnika svakog odeljenja. Jedno od pitanja kojim se bave je nadoknada za ekskurzije. Konkretno, u Zemunskoj gimnaziji verovatno dugo nije bila ekskurzija, negde nas ne dočekuju blagonaklono u inostranstvu i to je uzeto u obzir. Verovatno se jedan roditelj pobunio protiv dnevnica i priča je dospela u medije. Mislim da bi naknade za ekskurzije trebalo uvesti nastavnicima kao ugovor o delu, neoporezovani deo, pošto se ionako bave teškim poslom, a na ekskurzijama gotovo i da ne spavaju - kaže Lukić.

- Svake godine je ista priča jer nismo u stanju da to rešimo. Nisu javne nabavke kad izaberete najskuplju ekskurziju, plus dodatni troškovi. To vam je više od 70.000 dinara. Savet roditelja se sigurno pripremi kako će i na koji način da glasaju. Dnevnice su mnogo veće od uobičajenih. Deca koja se vode su punoletna i zna mnogo dobro kako će se ponašati na ekskurziji. Odgovornost bi morala da bude i na njima i na školama.

