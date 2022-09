RODITELJI, DA LI ĆETE IZDRŽATI: Bliže se maturske ekskurzije, a evo koliko će koštati višednevno putovanje đaka!

Oktobar je tradicionalno vezan za višednevno putovanje učenika završnih razreda, ali brigu zadaje to što je ono poskupelo za više od 20 odsto u odnosu na vreme pre pandemije

Učenici završnih razreda srednjih škola već početkom oktobra mogli bi da otputuju na maturske ekskurzije. Naravno, ukoliko ih se dovoljno prijavi ili, još preciznije rečeno, pod uslovom da roditelji mogu da finansijski isprate najnovija poskupljenja koja su digla cene u odnosu na vreme pre pandemije koronavirusa za više od 20 odsto!

Neko vreme je bilo zabranjeno putovanje u inostranstvo, ali Ministarstvo prosvete je nakon poboljšanja epidemiološke situacije dozvolilo da đaci prelaze granicu, tako da se sada u ponudama ponovo mogu naći, recimo, i Italija, Španija, Mađarska, Grčka... Ali i mnoge destinacije u Srbiji.

Maturanti na izletu foto: Shutterstock

- Pre realizacije ekskurzije, škole su u obavezi da prikupe izjave roditelja da deca nemaju niti da su imala u prethodnih sedam dana simptome infekcije, da nisu lečena u istom periodu od kovida 19 i da među članovima uže porodice nije bilo slučajeva kovida 19, kao i da obezbede zdravstveni nadzor od strane lekara tokom putovanja dužeg od jednog dana, radi blagovremenog otkrivanja eventualnih simptoma i znakova infekcije - naveli su iz Ministarstva prosvete za Kurir.

Cene pojedinih maturskih ekskurzija 15.900 - Tri dana, istočna Srbija sa obilaskom Kladova, Golupca, Srebrnog jezera, manastira Tumane, Lepenskog vira, hidroelektrane Đerdap, Negotina i Zaječara 20.500 - Četiri dana, Trebinje sa obilaskom etno-sela Stanišić, Bijeljine, Višegrada 23.900 - Četiri dana, Zlatibor sa obilaskom Mokre Gore, Mećavnika, Sirogojna, Gostilja 35.900 - Šest dana, Grčka sa obilaskom Ohrida, manastira Meteora, manastira Sveti Naum, Krfa, Soluna 42.500 - Pet dana, Italija sa obilaskom Rima, Venecije, Verone, Firence, Pize * Cene su izražene u dinarima ** U cenu su uključeni boravak u hotelu na bazi polupansiona, zdravstveno osiguranje, kao i ulaznice za sve izlete

Zoran Serdar, predsednik Odbora za dečji i omladinski turizam u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija (JUTA), rekao nam je da su cene ekskurzija značajno povećane u odnosu na vreme od pre, recimo, tri godine.

- Razloga za poskupljenje ima više, uglavnom su svi poznati, ali navešću ključne. Za početak, prevoz autobusom je za 30 odsto skuplji, prvenstveno zbog poskupljenja goriva. Cene rada su povećane, odnosno dnevnice vozača. Nakon toga, više su cene tehničkog pregleda, koji je obavezan pre realizacije putovanja, a i skočila je cena registracije, guma, rezervnih delova, pa je razumljivo i poskupljenje ekskurzija.

Srednjoškolci foto: Promo

Na sve to, veli, treba dodati i da su cene hotela zabeležile ogroman rast. - Hoteli su poskupeli zbog cene rada zaposlenih, struje, komunalija, hrane... Naravno, sve zavisi od destinacije, odnosno osnovnog ekonomskog zakona ponude i potražnje.

Hoteli u Republici Srpskoj povećali su cenu za oko 20 do 25 odsto, u Italiji i Španiji za 15 do 20 odsto, dok je u Grčkoj i Makedoniji zabeležen manji skok - od 10 do 15 odsto - objašnjava Serdar i dodaje: - Dnevnice vodiča su povećane, kao i ulaznice za muzeje i arheološke lokalitete, brodove.

Otkazivanje ekskurzije Pomera se ili se vraća novac Od početka pandemije koronavirusa dolazilo je do pomeranja turističkih aranžmana, što i sada plaši i roditelje i đake. Ukoliko do toga dođe, nema razloga za strah, naglašava Serdar: - Ako iz opravdanih razloga dođe do otkazivanja maturske ekskurzije, turističke agencije svakako potpisuju ugovore sa školama, a njihova validnost je godinu dana. Agencija tada pomera putovanje za jesen ili proleće. Ako se ekskurzija ni tada ne realizuje, radi se povraćaj novca u celom iznosu.

Na visoke cene ekskurzija utiču i dnevnice profesora, a pojedine škole insistiraju da njih sada agencija isplaćuje.

- Od prošle godine, pojedine škole insistiraju da dnevnice, odnosno brigu o deci profesorima ili nastavnom osoblju, isplaćuju turističke agencije. Dnevnice profesorima određuje savet roditelja. Kada roditelji plaćaju dnevnice preko škole, onda se plaća oporezivi deo 10 odsto. Ukoliko dnevnice profesorima isplaćuje turistička agencija, onda ukupni porezi koji se plaćaju opterećuju budžet roditelja za 65 odsto. To znači da je dnevnica profesora, na primer, 600 dinara, a roditelji moraju platiti čak 1.000 dinara - navodi Serdar.

Neki od primera maturskih ekskurzija koje su zakazane u oktobru jeste Grčka sa obilaskom Ohrida, manastira Meteora, manastira Sveti Naum, Krfa, Soluna, a za nju roditelji treba da izdvoje 35.900 dinara. U cenu su uključeni svi izleti, polupansion, zdravstveno osiguranje kao i sve neophodno za sam odlazak.

Kurir.rs/ Iva Ogarević

00:42 Đaci osnovnih i srednjih škola u Severnoj Irskoj čestitaju Kini