"ZA 10 GODINA ĆE BITI NORMALNO DA LJUDI NE UPRAVLJAJU VOZILIMA" 5G mreža stiže u Srbiju, a evo šta su njeni najveći izazovi

Srbija dobija 5G mrežu! Od ponedeljka kreće javna rasprava, a nakon toga nadmetanje za dodelu frekvencija. Mreže pete generacije predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata digitalne transformacije društva, tačnije četvrte industrijske revolucije.

Sami privatni korisnici u početku i neće osetiti preveliku razliku, ali će zato industrija profitirati. Brzine koje podrazumeva 5G omogućaju još veći automatizaciju, robotizaciju i implementaciju veštačke inteligencije, što će dovesti do efikasnijeg, jeftinijeg i boljeg poslovanja. Ali, njeno uvođenje izaziva dosta polemika u javnosti. 5G mreže su osnov za Internet of things, što podrazumeva umreženost svih uređaja, mašina, alata, infrastrukture i svega drugog radi. Mreža pete generacije pružiće brzine i do 100 puta veće od trenutnih, sa kašnjenjem od samo 1 milisekunde.

- Krucijalna stvar i razlika između 5G, 4G i 3G jeste što je kašnjenje signala između mašina koje komunicirijau 5G mala. To će doprineti uz veštačku inteligenciju, i industrijsku revoluciju. da za 10ak godina bude normalno da ljudi ne upravljaju vozilima, da bude automatsko upravljanje vozilima - rekao je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekom Srbija. Iako ćemo od sledeće godine moći da koristimo blagodeti 5G mreže, već postoji određeni broj baznih stanica koje je podržavaju. Veliki izazov za mobilne operatere je to što 5G tehnologija zahteva potpunu pokrivenost, zbog čega postojećih 4.000 baznih stanica za 4G nije ni blizu dovoljnog broja. - Zašto mi prelazimo na ovu mrežu? Zato što ima mnogo uređaja. Ne mogu da isprate tehnologija trenutna, 4g mreže, 3G mreže pre toga, ne može da isprati taj broj uređaja tu brzinu, koju mi tražimo za korišćenje - kaže Vladan Nenadić, IT stručnjak.

Finansiranje 5G mreže obezbediće Evropska investiciona banka, a Telekom Srbija je jedina kompanija na Zapadnom Balkanu, koja ima potpisan ugovor sa ovom bankom. Stručnjaci navode da nam 5G mreža donosi brzinu protoka podataka i da je potpuno bezopasna, te nema razloga za brigu građana.

