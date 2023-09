"VODU KOJA GORI" PRODAJU PO 200€ ZA 1 LITAR I TVRDE DA JE VRHUNSKI LEK! Samo je navodno ovde ima, a stručnjaci negiraju lekovitost

Humanitarne organizacije pomažu obolelima od najtežih bolesti da dođu do prirodno rafinisanog petroleja iz albanskog izvora Kruja. Kako kažu, na ideju su došli kako bi izašli u susret ljudima koji veruju da im petrolej sa jedinog prirodnog izvora te vrste na svetu pomaže u lečenju raznih tumora, čak i sa metastazama.

- Videli smo da neki ljudi zloupotrebljavajući bolest mnogih koji kroz petrolej iz Albanije traže slamku spasa, nakon što ih zvanična medicina praktično otpisuje, prodaju litru ove tečnosti čak i po 200 evra, i na taj način se bogate na tuđoj muci - ispričao je svojevremeno Zdravko Krstić za Basrki portal, koordinator Humanitarnog saveza, koji osim u Albaniji i Crnoj Gori, deluje i u Srbiji:

- Članovi našeg društva su obišli izvor u Kruji odnosno Borizanu i uverili se da se taj čuveni petrolej tamo ustvari po pravilu ne naplaćuje. Istina, često na izvoru stoje lokalni momci koji "love u mutnom" i traže 20 evra da bi vam dozvolili da napunite bidon, i mora im se platiti, koliko god je to nekorektno i nepošteno što rade.

Ljudi koji su čuli za lekovita svojstva petroleja iz Kruje najčešće naručuju pet litara koliko je u početnoj fazi i potrebno za neformalnu terapiju obolelih od teških bolesti. Za ovu humanitarnu aktivnost, humanitarci tražili i dobili blagoslov sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.

- Shvatamo da mnogi ljudi nisu u stanju da se izlažu velikim troškovima da dođu do Albanije, a nije uopšte jednostvano ni doći do izvora. Neki se plaše i za bezbednost, jer je Albanija kako se često misli, uvek nesigurna, mada je taj strah bez osnova. Mi ne prodajemo petrolej. Oni koji veruju da im on može pomoći u borbi protiv najtežih oblika tumora dužni su samo da plate realne troškove našem aktivisti za odlazak od Podgorice ili Sutomora do Kruje i nazad, što je oko 100 evra, i pašalje im se bidon od pet litara te čuvene petrolejske vode - govorio je Krstić.

On je tvrdio da većina ljudi ponovo naručuje jer se već nakon desetak dana upotrebe (naročito oni sa malignim oboljenjima na mekim tkivima) osjećaju bolje i organizam im prosto traži ovu tečnost.

PIJE SE KAO VODA

Ovaj jedini prirodni izvorski petrolej, odnosno petrolejska voda, ne konzumira se na kašičicu, kako se to radi sa onim klasičnim petrolejom koji se koristi za lampe, i koji se može naći u svakoj farbari, već se može piti neograničeno, poput obične vode, čak i usred hemoterapije, navodi Barski portal.

Lak je za konzumiranje, a oni koji ga koriste kažu da je najdjelotvorniji ako se popije 100 mililitara ujutru na prazan želudac, i isto toliko pre ručka i pre spavanja. Nije opor, i nikome ne pada teško da to pije, bez obzira u koliko je teškom stanju korisnik. Samo treba izbaciti iz glave predrasude da je u pitanju klasičan petrolej, jer se radi o vodi koja tek malo miriše na petrolej.

- Ljudi, jednostavno, moraju da shvate da je riječ o vodi, koja sadrži u sebi između 15 i 20 % prirodnog petroleja. Mi nismo ni lekari, ni eksperti, nemamo želju ni potrebu da ulazimo u analize ovoga, ali su iskustva, kod velikog broja ljudi, Bogu hvala jako pozitivna. Mnoge smo poveli da lično natoče, da se uvere u to čudo od izvora. I važno je da se zna da ne postoji nikakav drugi izvor u Albaniji ove vrste, jer mnogi ljudi su dovedeni u zabludu, o nekakvom izvoru "Kap po kap". To ne postoji. Ima nešto drugo "Kap po kap", ali to je, kako neki vjerujući muslimani u Albaniji kažu sveta voda, koja se dugo i mukotrpno skuplja između nekoliko grobova u brdu, takođe kod Kruje. To, međutim, nema veze sa petorlejom.

Međutim, pored tvrdnji da pomaže u izlečenju raznih bolesti, Vijesti su se takođe ranije bavile ovom temom pa su tada pisale da voda sa petrolejom, koju Bojana Jovanović iz Sutomora prodaje ljudima obolelim od raka kao navodni lek, nije za ljudsku upotrebu i može se negativno odraziti po zdravlje onih koji je piju.

Navode da su u toj vodi kojoj Jovanovićeva dodaje petrolej i naplaćuje do 100 evra pronađene fekalne bakterije. To su utvrdili u Institutu za javno zdravlje, analizirajući vodu koju je ekipa Vijesti kupila od nje.

NIJE ZA LJUDSKU UPOTREBU

Za ljudsku upotrebu nije, pisali su u tom tekstu, ni voda sa izvora Borizani, u albanskom selu Kruja, sa kojeg Jovanovićeva navodno toči "lek". Novinari Vijesti du uzeli uzorak vode direktno sa izvora i odneli na testiranje u Institut za javno zdravlje. Analizom je utvrđeno da neko u oba uzorka vode dodaje petrolej.

- Prisustvo mirisa na petrolej upućuje na činjenicu da je vodi dodata ova hemikalija koja se ne nalazi u tom obliku u prirodi, već nastaje destilacijom sirove nafte u industriji - piše u izveštaju o ispitivanju oba uzorka vode.

Jovanovićeva je ovako odgovorila Vijestima:

- Dakle, mi činimo uslugu pribavljanja i slanja petroleja iz Kruje, lično točimo, direktno na izvoru u Albaniji. Na našoj stranici (Petrolej iz Albanije - Prirodni, prim.aut.) možete pročitati sve što je važno, a tiče se ove u suštini izvorske vode, koja sadrži petrolej i koja se lako konzumira, koristi se za maligna oboljenja, ali i kao preventiva za sve bolesti, i nema baš nikakvih štetnih dejstava. Puno je primera da je ljudima pomoglo, ima i onih kojima, nažalost, nije. Naše nije da reklamiramo, niti želimo, osetljiva je stvar, bolest kad je u pitanju, nije za igranje, niti to želimo, a mi nismo nikakvi stručnjaci, jednostavno činimo uslugu točenja i slanja jer nismo daleko od Albanije.

Iako ni uzorak vode sa izvora u Kruju nije za ljudsku upotrebu, u njemu nisu pronađene fekalne bakterije kao u vodi koju je Jovanovićeva prodala novinarima.

Sve u svemu, ne postoje nikakvi naučni dokazi da je to izvor prirodnog petroleja, niti da ima bilo kakva lekovita svojstva koja bi pomogla u lečenju ljudi!

