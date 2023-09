"DEVOJKE KOJE SU GA PRIJAVILE PROŠLE SU PRAVI PAKAO!" Božilović Petrović: Ako se paralizuju to ne znači da ŽELE SILOVANJE

Advokat Gordana Božilović Petrović i Anita Marković iz organizacije "Ženska solidarnost" gostovale su u jutarnjem progamu Kurir TV u razgovoru o optužbama glumice Milene Radulović protiv učitelja glume MIke Aleksića.

SUĐENJE MIROSLAVU ALEKSIĆU: Glumica Milena Radulovic koja je prva izašla u javnost i učitelja glume Miroslava Miku Aleksića optužila za seksualno zlostavljanje, juče je u Višem sudu u Beogradu svedočila u postupku koji se vodi protiv njega. Pred početak suđenja ispred Palate pravde razvučen je transparent "verujemo Mileni Radulović". U nastavku svedočenja pred sudom, Milena Radulović je izjavila da je bila "silovana i seksualno zlostavljana u školi glume Mike Aleksića. "Strahovala sam da izađem iz mreže u koju me je uvukao. Imala sam suicidne misli. Plašila sam se Mike Aleksića. Iz odnosa punog poverenja, taj čovek me je povredio kao niko nikada u životu. Pretukao me je pred svima pod izgovorom vežbe" Milena Radulović, glumica.

Ovaj slučaj obuhvata optužbe za silovanje i druge radnje koje su protivne slobodi, čime se susrećemo sa jednim od najtežih i najosetljivijih aspekata pravnog sistema.

Božilović Petrović naglasila je ozbiljnost krivičnih dela koja su stavljena na teret optuženima. Advokatica je posebno ukazala na situacije u kojima su neke devojke doživele višestruke napade, što dodatno otežava njihovo svedočenje.

Istakla je važnost održavanja reda tokom suđenja.

- Najteža kazna za ovaj zločin je doživotni zatvor. Posebno kod devojaka gde je bilo "produženo trajanje" zločina. Što se tiče suđenja, to je ozbiljan proces gde okrivljeni ima svog branioca, a sud je taj koji vodi ceo postupak, dok veće obezbeđuje da se sudski proces vodi dostojanstveno. Predsednik veća ima mere kojima obezbeđuje normalni tok krivičnog postupka. Prva mera je opomena, a druga novčana kazna, ako se i posle toga nastavlja ometanje, onda je udaljavanje sa procesa, čak i branilac može biti isključen iz postupka - navela je Božilović Petrović.

Kada je reč o ispitivanju svedoka i oštećenih strana, Božilović Petrović je naglasila da se moraju poštovati određena pravila. Sud određuje vrstu pitanja koja se mogu postavljati.

Ispitivanje mora biti dostojanstveno i bez narušavanja ličnosti svedoka ili oštećenih strana.

- Naš krivični zakonik određuje vrstu pitanja koja se smeju postavljati, koja su uobičajena i na način kako to zakon propisuje bez uvreda. Iz anglosaksonskog prava prisvojeno to da mogu postojati sugestivna pitanja, gde vi navodite i to je unakrsno ispitivanje koje je uneto. To je jedan od načina da se uvidi da li svedok govori istinu. Prilikom svih tih pitanja ne sme postojati nered i haos u suđenju, zbog toga postoje sve mere - rekla je Božilović Petrović.

Podvukla je da je ovo slučaj u kojem se istražuju veoma ozbiljna krivična dela, i da je važno da pravda bude zadovoljena kroz pravičan sudski proces.

- Kad se oštećena bude ispitivala ona mora izneti sve što je bilo, ali morate razumeti i odbranu, jer optuženi može biti osuđen doživotno. On se može braniti na svaki način.Može da se brani na način koji misli da je najbolji za njega, prosto, on je u takvoj poziciji, što ne znači da sme da remeti dostojanstvo oštećene. Vidi se o kakvoj ličnosti se radi. Sud je našao dobar kompromis - mišljenje je Božilović Petrović uz zaključak:

- Veliki broj devojaka ga je prijavilo i to one koje su prošle pakao - pravi pakao. Prilikom veštačenja smatra se da ako žena ne pruža otpor (prilikom zlostavljanja), ima momenata kada se žena ukoči, bude paralisana, i ne može da reaguje, time ne znači da ona prihvata odnos, nego ne može da reaguje! Takva vrsta silovanja je isto to. Bitno je da žene prijave bilo koju vrstu zlostavljanja i da se podiže svest javnosti - zaključila je.

