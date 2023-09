DAČIĆ POSLAO JASNU PORUKU IZ NJUJORKA: Naša pozicija je bolja, imamo čvrstu većinu, Priština neće ući u UN!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić trenutno se nalazi u Njujorku kao deo delegacije koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić pri UN.

Dačić je objavio da je imao niz bilateralnih sastanaka sa brojnim zvaničnicima.

- Ovo je uvek najznačajnija politička nedelja u svetu, tada je zasedanje Generalne skupštine i sve zemlje članice, a ima ih 193, šalju svoje najviše predstavnike, kako bi učestvovali u diskusijama, ali ne samo u diskusijama u plenarnom zasedanju, nego se to koristi za čitav niz drugih pratećih događaja, ali i za bilateralne susrete. U tom smislu, delegacija koju vodi predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je danas prisustvovala otvaranju debate. Predsednik Vučić će govoriti u četvrtak. Mi ćemo tu veoma precizno izneti sve ono što mislimo o pitanjima koja se tiču našeg teritorijalnog integriteta. Čuli ste i predsednika danas, mi veoma pažljivo notiramo kada neko govori na tu temu. Oni koji govore o potrebi očuvanja teritorijalnog integriteta očito imaju dvostruke standarde kada misle na koje se zemlje to odnosi. Mi smatramo da to mora da se odnosi na Srbiju - poručio je Dačić.

Svi članovi delegacije, a naročito Dačić i Vučić imaju puno sastanaka i posla pred sobom u Njujorku.

- Naravno, naša spoljnopolitička pozicija zavisi puno od naših razgovora, kontakata. Predsednik će imati čitav niz susreta sa svojim kolegama, ja ću imati čitav niz susreta DAČIĆ POSLAO JASNU PORUKU IZ NJUJORKA: sa svojim kolegama. Ja sam najviše pažnje posvetio zemljama sa kojima želim da proverim kakvi su njihovi stavovi o Kosovu i Metohiji - dodao je.

Prištinske institucije su prisutne, ali nema ni naznaka da će ikada biti punopravna članica UN.

- Predstavnici Prištine zloupotrebljavaju to da ovde mogu da uđu kao gosti odnosno predstavnici posmatračke misije sa KiM. Oni nisu deo zvanične Generalne skupštine i zasad nema naznaka ni najava da će doći do promene tog stava. S druge strane, veoma je bitno da se čuje i od Srbije šta su naši stavovi o nekim aktuelnim pitanjima. Naš je glavni cilj da budemo sa svima korektni - kazao je i dodao:

- Veliko je pitanje da li su oni spremni i koliko su spremni da Prištinu izlože kritikama. U tom smislu će naša pozicija biti bolja, zato što ćemo biti sigurni da imamo čvrstu većinu u Generalnoj skupštini UN i da nikakvi marifetluci ne mogu da dovedu do toga da Kosovo bude primljeno u UN. To je za nas izuzetno bitno - izjavio je Dačić.

