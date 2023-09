PROŠIRENJE SAVETA BEZBEDNOSTI PONOVO U FOKUSU! Branković: Za Srbiju nije nevažno koje će zemlje ući u Savet

Proširenje Saveta bezbednosti UN ponovo je zaokupilo pažnju svetske javnosti, pošto je iz Bele kuće najavljeno da će tu inicijativu, inače temu višedecenijske debate, podržati američki predsednik Džozef Bajden u svom govoru na 78. zasedanju Generalne skupštine UN.

Moć nestalnih članica

SB UN trenutno ima pet stalnih članica - Rusiju, Veliku Britaniju, Kinu, SAD i Francusku, i svaka od ovih zemalja ima pravo veta. Deset članica SB, izabranih po geografskoj osnovi, ima status nestalnih članova.

Bivši diplomata Branko Branković podseća za Kurir da diskusija o proširenju SB traje najmanje 40 godina, te da je i ova nova inicijativa na dugom štapu. Koliko bi proširenje ovog tela uticalo na borbu Srbije da sačuva svoj suverenitet i teritorijalni integritet, on kaže da će to zavisiti od toga koje zemlje će ući u Savet. Kako kaže, ozbiljni kandidati za nove stalne članove SB odavno su: Italija i Nemačka iz Evrope, Japan i Indija iz Azije, Brazil i Argentina iz Latinske Amerike, Južna Afrika i još neka afrička zemlja.

- Ove zemlje objektivno jesu kandidati i ubeđen sam da bi dosta podrške dobili, ali je otvoreno pitanje da li bi ušla po jedna iz svake regije ili po dve. To je sve na jako dugom štapu. Kada je reč o Srbiji i onome što bi njoj značilo eventualno proširenje, još je prerano procenjivati jer sve zavisi ko će da uđe. Nije nevažno ni ko će da uđe za nestalne članice, jer je u sadašnjem formatu za pozitivan glas u SB potrebno devet glasova i da nijedna stalna članica ne uputi veto. U slučaju proširenja broja nestalnih, biće važno kakav će odnos snaga biti prilikom jednog glasanja - objašnjava naš sagovornik.

Nema saglasnosti

Branković napominje da je za razliku od proširenja nestalnih članica SB, o čemu bi mogao da se postigne konsenzus, daleko veći problem proširenje kluba stalnih članova.

- Odavno je sazrelo saznanje da 15 članova SB ni po kojem osnovu ne odgovara broju samih članica UN, kojih je 193. Sve članice SB prihvataju da broj nestalnih članica treba povećati sa deset na 20, 25, ili već kako se dogovori. Postavlja se mnogo ozbiljnije pitanje kako i da li treba povećati broj stalnih članica SB. Posle mnogo diskusije došlo se do preliminarne saglasnosti da to treba učiniti, ali se postavilo pitanje da li novim članovima treba dati pravo veta. To se već decenijama ne pomera s mesta i pitanje je blokirano. Bajden može to da pomene, kako se najavljuje, ali videćemo da li mu je plan da proširi stalne ili nestalne članice - kaže Branković.

