PREKIPELO IM! Kosovo označeno zvezdicom, Kurtijevo ponašanje osuđeno, nove sankcije na vidiku!

Tamo gde je kosovski premijer Aljbin Kurti stao u Briselu, njegova diplomatija je nastavila i to još bezobzirnijim gaženjem evropskih institucija. Kurtijeva ambasada u Briselu uputila je juče "verbalnu notu" svim stalnim predstavnicima 27 zemalja EU u kojoj se iznose ozbiljne zamerke i kritike na račun specijalnog evropskog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Takvo ponašanje kosovske strane naišlo je na osude zapadnih zvaničnika, u kojima se pominje još strože kažnjavanje Prištine.

Biće posledica

Evropski savet je izdao saopštenje s prilično opominjućom porukom visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzepa Borelja, u kojem je Kosovo označeno zvezdicom.

foto: Profimedia

- Rad na uspostavljanju Zajednice opština sa srpskom većinom treba da počne bez daljeg odlaganja ili preduslova... Uprkos ponovljenim pozivima, EU i drugih međunarodnih partnera, do sada preduzeti koraci i dalje su nedovoljni, a bezbednosna situacija na severu ostaje napeta... Reverzibilne mere koje je EU preduzela ostaju na snazi, uključujući suspenziju sastanaka na visokom nivou s Kosovom. EU je spremna da ukine ove mere u slučaju napretka u ispunjavanju postojećih zahteva ili da proceni dalje mere prema obe strane, ako bude potrebno - navodi se u saopštenju.

Specijalni savetnik u Stejt departmentu Derek Šole zatražio je da se Priština hitno angažuje u dijalogu s Beogradom, koji se vodi uz posredovanje EU. Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel bio je još konkretniji.

foto: Printscreen/ Youtube/Newsmax TV

- Nemci, Francuzi, Evropljani uopšte, Kfor, NATO, administracija Džoa Bajdena, Bela kuća, Stejt department, svi su osudili Aljbina Kurtija za njegove akcije na severu. On ne donosi dobre odluke da bi stvorio atmosferu mira... Nema sumnje, Aljbin Kurti je preduzeo jednostrane akcije koje su donele osudu međunarodne zajednice kao nikada pre. Kosovo je oduvek bilo jedinstveni prijatelj za SAD, ali imati osudu Stejt departmenta, Džoa Bajdena i demokrata, to je bez presedana. Zahtevali su da prekine s jednostranim akcijama. On to nije uradio, a biće posledica. To stalno čujem od Stejt departmenta - izjavio je Grenel.

Ćorsokak

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže za Kurir da se mora naći novi pristup ukoliko se želi izbeći neuspeh.

foto: Marina Lopičić

- EU je u saopštenju jasno označila odgovornost kosovskih vlasti za situaciju na severu kroz poteze koje su povlačili, a koji sever Kosova drže u stanju nestabilnosti i tenzija. Otvoreni napadi Kurtija na Lajčaka i Borelja govore najviše o onome ko ih napada - jednostranost, nefleksibilnost i tvrdoglavost su pravi recept za neuspeh pregovora i vraćanje dijaloga u ćorsokak. Ne mogu da spekulišem šta će povodom toga preduzeti posrednici, jer neuspeh u pregovorima je i njihov neuspeh, ali znam da ne možete da očekujete drugačiji rezultat ako uvek radite iste stvari koje su i dovele do neuspeha. Verujem da će SAD i formalno dobiti veću ulogu u dijalogu, jer objektivno jedine imaju realnu snagu da se konačno formira ZSO, kao prethodno pitanje koje može da otkoči dalji dijalog o normalizaciji odnosa - ocenjuje naša sagovornica.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da Priština i te kako zaslužuje rigoroznije mere, ali da će one najverovatnije izostati.

foto: Kurir Televizija

- Ne vidim da iko ima spremnosti da kazni Kurtija, jer je njegovo ponašanje s njima koordinisano. Da bi kaznili njega, oni bi pre toga trebalo sebe da kazne. On je njihovo čudovište. Dolazimo u pat-poziciju u kojoj se sve svodi na verbalna osuđivanja, a u trenutku kad treba preći na konkretne mere, onda zapadni zvaničnici objašnjavaju da neće ništa nametati. Kao što pre nisu imali, tako i sad nemaju mehanizme za implementaciju svega što je dogovoreno. Niti mogu da ih imaju, jer ne postoji unutrašnji konsenzus u EU, ali ni u grupi uticajnih zemalja NATO, pa izostaju drakonske mere za Kurtijevo ponašanje. Jedini pravi način da se Priština natera na dogovor je otvoren i konstruktivni pristup albanske i srpske strane bez uticaja trećih strana. Činjenica da Kurti ima podršku Kvinte omogućava mu da se ponaša tako arogantno, da drži isključivu poziciju, da odbija svaki kompromis i promoviše politiku nasilja - smatra naš sagovornik.

Politikolog Igor Marković iz NVO Aktiv izjavio je da će u narednom periodu Brisel doneti odluku o novim merama za Kosovo, koje bi mogle da idu u pravcu ograničavanja pristupa Prištine određenim budžetskim sredstvima EU, što se već jednom desilo.

- Vidimo da SAD svoje investicije znatno smanjuju, pretpostavljam da će to biti slučaj i sa EU, ali je upitno da li će takve mere imati praktične posledice, imajući u vidu kako se Aljbin Kurti trenutno ponaša kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine - navodi Marković za Kosovo onlajn.

BROJKE 50 odsto smanjene su investicije SAD na KiM u prvih šest meseci 25,35 miliona evra iznosile su od januara do juna 2023. 48,39 miliona investirano je godinu ranije

Dragiša Mijačić Diplomatski amaterizam Prištine bez presedana Koordinator Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 35 Dragiša Mijačić ocenio je da je "verbalna nota" koju je ambasada Kosova u Briselu poslala stalnim predstavnicima 27 članica EU amaterizam u diplomatskoj komunikaciji bez presedana. foto: Kurir - Ovo pismo od osam stranica (predugačko saopštenje) uglavnom govori o tome da je Lajčak bio pristrasan kao fasilitator, koliko je Srbija opstruktivna strana i Kosovo konstruktivno. Pri tome se u pismu koristi albanski naziv "Oher" umesto zvaničnog toponima "Ohrid", "Republika Kosova" umesto ustavnog engleskog naziva "Republic of Kosovo" i "Osnovni sporazum" umesto "Sporazum o putu normalizacije" (zvanični naziv) - naveo je Mijačić na društvenoj mreži Iks.

