BORBA NA IST RIVERU: Vučićeve diplomatske bitke za KiM u Njujorku! Amerika pokreće "tešku artiljeriju" na Kurtija!

Posle neuspeha sastanaka u Briselu, aktivnosti oko rešavanja kosovskog pitanja sele se u Njujork i to u sedište Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od juče boravi u Americi, gde će učestvovati na 78. zasedanju Generalne skupštine UN, a u četvrtak će se obratiti učesnicima.

Novi zamah

Tokom boravka u Njujorku predsednik će se sastati sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, predsednikom Švajcarske Konfederacije Alanom Berseom, predsednikom Republike Koreje Jun Sok-Jolom, predsednikom Republike Surinam Čandrikapersadom Santohijem, potpredsednikom Evropske komisije Marošem Ševčovičem, kao i mnogobrojnim zvaničnicima zemalja učesnica na zasedanju GS. Vučić će prisustvovati i prijemu koji za učesnike GS priređuje nemački kancelar Olaf Šolc. Planiran je i odvojen susret Vučića sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, kao i neformalni ručak za lidere Zapadnog Balkana na poziv visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije Žozepa Borelja.

Novi zamah u dijalogu, odnosno uključivanje Amerike, najavio je Lajčak koji priznaje da se nadao boljem ishodu u Briselu.

foto: Beta Milos Miskov

- Stanje u dijalogu, zajedno s napetom situacijom na severu Kosova biće predmet predstojećih strateških razgovora sa našim američkim i evropskim partnerima kako bismo odredili naše naredne korake - naveo je Lajčak na Fejsbuku.

Uloga Vašingtona

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović kaže za Kurir da će Vučić u Njujorku predstavljati Srbiju na ozbiljan i odgovoran način i pokušati da ubedi međunarodne zvaničnike da realno i objektivno sagledaju situaciju na KiM.

- Ukazace im da Kurti svojim postupcima proizvodi nemire i sukobe što može izazvati šire negativne implikacije. Kurti ne želi da poštuje međunarodno preuzete obaveze i ne primenjuje Ohridski sporazum, čime se otvoreno ruga evropskim i američkim zvaničnicima. Sankcije koje su primenjene prema njemu i Kosovu očigledno nemaju svrhu. Verujem da će predsednik iskoristiti boravak u Americi da dodatno unapredi odnose Srbije i SAD. Kosovo će verovatno biti jedna od tema u Njujorku, gde će EU i SAD sagledati i razmotriti trenutnu situaciju. Uloga Vašingtona je presudna, Amerika se distancira od formalnog dijaloga. Ona od samog pocetka, već deset godina samo sa strane prati i posmatra, nikada direktno ne učestvuje - napominje naš sagovornik.

foto: Kurir Televizija

Prema oceni Jovanovića, EU nema potrebnu snagu i moć da rešava kompleksne probleme.

- Neophodno je da se EU reformiše pre svega kroz ukidanje konsenzusa prilikom odlučivanja. Bilo je iluzorno očekivati da Lajčak ili Borelj mogu nešto ozbiljno da urade po pitanju normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Međunarodna zajednica još uvek nema konstruktivnu ulogu, podeljena je, inertna i već godinama pravi iste greške kao i devedestih godina. Bez snažnog angažovanja SAD nema rešenja, napretka ni boljitka za ceo Balkan - smatra Jovanović.

Manipulacija Prištine

Predsednik Saveta za strateške politike Dragan Šutanovac kaže za Kurir da je više nego jasno da su pregovori u Briselu zapali u ćorsokak i da je jedini razlog za to činjenica da EU nema snage ili želje da izvrši jači pritisak na Kurtija koji je postao remetilački faktor celog regiona.

foto: Privatna Arhiva

- Imajući u vidu da su zvaničnici EU označili Kurtija kao čoveka sa kojim je dogovor nemoguć, a s druge strane da je i generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u razgovoru sa Osmani jasno stavio do znanja da je prisustvo kosovskih snaga bezbednosti na severu Kosova dozvoljeno samo uz odobrenje Kfora i da Kurti ne poštuje ni te sporazume, za očekivati je da se u rešavanje uključi "teška artiljerija", a to je administracija SAD. Kosovo, iako od velikog broja država priznato kao nezavisno, i dalje je potpuno zavisno od finansijskih injekcija koje dobija sa Zapada i za očekivati je da dođe do promene odnosa prema Prištini kroz razne pakete sankcija - ocenjuje naš sagovornik.

Šutanovac je rekao i da očekuje da će Priština nastaviti da ubeđuje zapadnu javnost da je glavni problem zapravo Srbija.

- Međutim, administracije zemalja EU, kao i SAD odlično znaju da Kurti samo želi da izmanipuliše javnost i eventualno izazove sukobe Srba sa Kforom. Verujem da će pritisci na Kurtija rasti, ali isto tako verujem da su Srbi sa severa svesni da svaki njihov nepromišljeni potez može da stavi Srbiju pred velike probleme, pa je shodno tome neophodno da pokažu maksimalnu uzdržanost i da izbegavaju svaki konflikt - naglašava Šutanovac.

I Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije ocenjuje za Kurir da će Kurti, posle događaja u Briselu, biti na udaru SAD.

foto: Kurir Televizija

- Iz izjava Borelja, ambasadora Hila i predsednika Vučića može se videti da je Srbija na poslednjim briselskim sastancima najavila veću fleksibilnost i spremnost da sprovede Ohridski sporazum. SAD su rekle da je Srbija prihvatila inicijativu EU i da ne snosi odgovornost za propast pregovora u Brisleu. To jeste vest i u tom smislu ima podršku Zapada, a Kurti je napravio iskorak u pogrešnom pravcu. Ima jedna stvar koja se ne predviđa za Srbiju a to je da prizna Kosovo. To nije predviđeno Ohridskim sporazumom, a Kurti traži i to. On se nalazi na udaru SAD i može se očekivati pritisak Amerikanaca na njega. Srbija se nije stavila u položaj krivca i sada je to prebačeno na Kurtija, jer je iskočio iz koloseka - objašnjava naš sagovornik.

Aleksandar Mitić Bez Savet bezbednosti nema rešenja za Kosovo Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Aleksadar Mitić kaže da Srbija mora da pokaže da su UN mesto gde treba da se rešava pitanje Kosova. foto: Kurir TV - Bez obzira na ranije greške koje su napravljene prilikom prebacivanja procesa u EU, Rezolucija 1244 SB jeste važeća i relevantnija je nego ikada. Mesto za rešavanje ovog pitanja nisu ni Kranj, ni Brioni, ni Ohrid, ni Brisel, već je to Njujork i Savet bezbednosti UN. Bez nekog zadovoljavajućeg rešenja u SB UN neće biti moguće rešiti pitanje statusa KiM - napominje Mitić za Kosovo onlajn.

Kurir.rs