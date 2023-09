PETAR PETKOVIĆ: Kurti je jedini krivac za neuspeh pregovora, to je potvrdio i Borelj

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas na konferenciji za medije da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti danas izneo niz neistina na račun Srbije.

Po Petkovićevim rečima, Kurti to radi da bi prikrio da je isključivi krivac za neuspeh prošlonedelje runde pregovora u Briselu.

- Jedini krivac neuspeha razgovora u Briselu je Kurti, to je i gospodin Borelj potvrdio nakon sastanka. Kada Kurti kaže da nikada neće da formira ZSO, on je sam sebe isterao na čistac da svi mogu nedvosmisleno da vide da ne želi nikakve pregovore, dijalog, nikakav kompromis. Kurti je toliko zakuvao život Srbima na KiM da niko od Srba ne želi da ga vidi, a kamoli da popije kafu - rekao je Petković.

- Kada Kurti kaže da nikada neće da formira ZSO, da ne želi da uđe u razgovore u izradi statuta onako kako je dogovoreno sporazumima iz 2013. i 2015., on je sam sebe isterao na čistac, da svi vide da Kurti ne želi dijalog ni kompromis. Niko od njega ne traži, kako on kaže, da on neće da da ZSO jer ne može da da kafu bez šoljice. Pregovori nisu ispijanje kafa kako to vide Kurti i Bisljimi. Oni su zagorčali život Srbima koji ne mogu da ga vide očima, a kamoli da piju kafu sa njim, sem nekih poput Rašića koji su prešli na stranu Prištine - kaže on.

foto: Kosovoonline

Ponovio je da Kurti ne želi da razgovara o deeskalaciji, dok je predsednik Vučić pokazao da je za dijalog jer je to jedini način da zaštitimo srpski narod na KiM. Kaže da su Lajčaku i Borelj dostavili spiskove stradanja srpskog naroda.

- Od 3. juna kada je izdato posebno saopštenje EU koje je usaglašeno sa svih 27 članica, i kada oni traže hitnu deeskalaciju od Kurtija, mi smo za ta dva meseca imali 22 eskalatorna poteza Prištine protiv Srba - kaže on.

Podsetio je na mere koje je EU zatražila od Kurtija, ali da njemu nije palo na pamet da to uradi što se pokazalo i napadom u Gračanici na srpske mladiće dok je on bio u Briselu.

Petković će odgovoriti na laži Aljbina Kurtija i Besnika Bisljimija oko dijaloga u Briselu.

Podsetimo, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je danas da nedavni dijalog u Briselu nije bio uspešan zbog Beograda koji je uslovljavao da se osnuje Zajednica srpskih opština, pre nego što se primene Briselski i Ohridski sporazum.

On je na konferenciji za novinare rekao da ZSO ne može da bude uslov za implementaciju sporazuma i da se to pitanje mora rešiti u okviru 10 tačaka Osnovnog sporazuma, prenosi Ekonomija onlajn.

- U pozivu na sastanak nije definisana konkretna tačka dnevnog reda, ali rečeno je o planu implementacije postignutog sporazuma. Naš predlog je bio zasnovan na principu inkluzivnosti, što je značilo da svaki član treba da bude uključen u plan implementacije. Nisam ja otkrio princip sveobuhvatnosti. Obaveza implementacije svakog člana je navedena u aneksu. U tom aneksu je prikazano da svaki član osnovnog sporazuma mora da se implementira i da strane moraju da ga implementiraju - rekao je Kurti.

On je kazao da je na sastanku sa visokim komesarom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i visokim predstavnikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom od njega zatraženo da odmah pređe na pregovore u vezi sa članom 10.

- Jasno sam stavio do znanja da se ne možemo dogovoriti bez implementacije članova. Jasno sam vam stavio do znanja da bi sledeći korak trebalo da bude dogovor o planu redosleda. Na sastanku nismo postigli razumevanje - rekao je on.

(Kurir.rs)