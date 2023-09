BESPLATNI UDŽBENICI SAMO ZA BEOGRAĐANE NISU DISKRIMINACIJA VEĆ PRILIKA! Poverenica: To pitanje boli, ali radimo na ravnopravnosti

O tome da li su besplatni udžbenici privilegija Beograđana i da li oni treba da budu dostupni u celoj Srbiji govorila je u emisiji Puls Srbije Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Istakla je da privilegiju Beograđana na besplatne udžbenike ne treba posmatrati kao diskriminaciju prava dece u ostatku Srbije već kao primer koji treba slediti i raditi na tome da svoj deci u Srbiji bude omogućeno to što je trenutno omogućeno Beograđanima.

- Imali smo priliku da razgovaramo sa dosta građana koji su nas često pitali da li je ovo diskriminacija. Kad im kažete da to nije diskriminacija, već prostor za unapređenje ravnopravnosti malo ostanu zatečeni što je razumljivo. To je pitanje koje boli, ali Beograd je na to imao pravo i odlučio je da da prioritet takvoj ideji - rekla je Janković.

Dodala je da je podnet predlog vladi sa ciljem da se razmišlja o formiraju okvira za ravnopravnost građana i da se nada da će se to dugoročno ostvariti.

- Ja verujem da bi mnoge lokalne samouprave želele to isto da obezbede, ali jednostavno trenutno nisu u stanju. Ja ne bih volela da to bude tema za dnevnu politiku, već je to pitanje ljudskih prava. Zakon omogućava Vladi Srbije da u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta opredeli sredstva za pripemu , nabavku i dodelu, ili sufinansiranje pripreme, nabavke i dodele udžbenika i praktikuma.

- Mi smo zato dali Vladi blagovremenu inicijativu. Vlada je donela odluku koju smo pozdravili, jer je obezbedila udžbenike za siromašne porodice i nadamo se da će se nastaviti u tom smeru. Ako želite da radite na ravnopravnosti to ne možete postići bez ravnopravnosti u obrazovanju.

