"SKANDAL! SPOMEN PLOČA STEPINCU U SRCU JERUSALIMA!" Avram Izrael: Javna je tajna da je Papa Pije XII bio upoznat sa holokaustom

Novootkrivena prepiska koju su pre neki dan objavile italijanske dnevne novine, "Korijere dela sera" sugeriše da je Pije Dvanaesti, koji je bio papa u vreme Drugog svetskog rata, imao detaljne informacije dobijene od nemačkog jezuite, da je i do 6.000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano gasom u Poljskoj pod nemačkom okupacijom. Smatra se da ova informacija ruši na neki način argument Vatikana da tada nije mogao da potvrdi izveštaje o nacističkim zločinima, pa zato ni da ih osudi.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije gostovao je Avram Izrael, predstavnik Jevrejske zajednice.

Izrael se najpre osvrnuo na ulogu kardinala Alojzija Stepinca i činjenicu da se njegov spomenik nalazi u Jerusalimu. Pokazao je snimak na telefonu gde se vidi spomen tabla posvećena Stepincu.

foto: Kurir televizija

- Ne znam koliko vaši gledaoci znaju, ali ovo je postavljeno u ulici Via Doloroza. To je jedna od glavnih ulica u starom gradu Jerusalima. Ulica kojojm je Hristos nosio Krst. To je tabla u spomen na Alojzija Stepinca. To je jedan svojevrstan skandal - rekao je Izrael.

A u toku je inicijativa da se taj spomenik Stepincu ukloni:

- Moja ćerka koja je jedan od funkcionaer svetskog turističkog kongresa je za sledeću nedelju zakazala prijem kod zamenika gradonačelnika Jerusalima. Dodatno se iznanadila što je na vikipediji njegova uloga relativizovana. U Srcu Jerusalima, u Izraelu gde je jevrejski narod strašno stradao dešava se takav propust. Mi ćemo pokrenuti proceduru preko zamenika gradonačelnika Jerusalima, a pretpostavljam da će amabasada Izralea u Beogradu dobiti ovu informaciju pa biće prilike da vas izvestim da li je to sklonjeno. Najmanje sklonjeno.

04:17 SKANDAL! SPOMEN PLOČA STEPINUCU U SRCU JERUSALIMA! Avram Izrael: Javna je tajna da je Papa Pije XII bio upoznat sa holokaustom

Istakao je da je javna tajna da je Vatikan bio upoznat sa Holokaustom, kao i sa istrebljenjem Slovena u Evropi.

- Javna je tajna i argumentovano je 1000 puta da je Vatikan bio upoznat sa holokaustom, ali i sa istrbljenjem Slovena u celoj Evropi. Tih 6.000.000 žrtava ne može da bude mirno. Ovo je samo jedan od niza dokumenata koji potvrđuje ulogu pape Pija 12. Licemerno je da je 88 godina nakon Drugog svetskog rata Vatikan otvorio svoje arhive i da je pronađeno pismo koje to nedvosmisleno dokazuje. Sveta stolica se nije oglasila da prihvati deo odgovornosti na sebe. I ova medijska pažnja mi deluje nekako tugaljivo - konstatovao je Izrael.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:07 SMEJALI SE U VOZU ZA VREME HITLEROVOG GOVORA?! Avram Izrael: Takva reakcija može značiti samo OVE DVE STVARI! Slučaj nije usamljen