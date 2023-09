HAPŠENJE ZBOG PRETNJI PREDSEDNIKU VUČIĆU: Muškarac uleteo u advokatsku kancelariju u centru Beograda

Muškarac P. P. (48) uhapšen je zbog sumnje da je u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu izneo pretnje smrću advokatu, kao i predsedniku Aleksandru Vučiću, Ani Brnabić i Siniši Malom.

- Tačno je, nezvanično nam je potvrđeno. Desilo se jutros oko 9, čovek je sa cigaretom ušao u advokatsku kancelariju u Makedonskoj ulici, Isailović i partneri, bio bučan, galamio na njih, a nije imao ni zakazano. Kad su ga upozorili da ugasi cigaretu jer je to zabranjeno, on je počeo da preti: "Pobiću vas sve, i vas i Vučića i Anu Brnabić i Sinišu Malog." Pozvali su policiju. Međutim, on se u međuvremenu sam udaljio i prijavio u policiji Stari Grad.

Tužilac je zbog tih pretnji naložio da se podnese krivična prijava za zugrožavanje sigurnosti i zadržan je 48 sati.

Kurir.rs