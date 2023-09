U SRBIJU STIŽE SNAŽNO POGORŠANJE VREMENA: Evo da li ćemo imati REPRIZU LETA

Nakon što je prva polovina septembra donela pravo letnje, stabilno i sunčano vreme, druga polovina prolazi u znaku promenljivog, ali i dalje vrlo toplog vremena.

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno, ujutro ponedge sa kišom i grmljavinom. Sredinom dana kratkotrajno razvedravanje. Posle podne i pred kraj dana ponovo će biti oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom i vrlo obilnim pljuskovima, uglavnom u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31°C, u Beogradu do 30°C.

U petak još toplije, ali će biti suvo vreme.

Vremenska prognoza nam donosi promenu vremena tokom vikenda, u subotu do 36°C, u nedelju osetno svežije

Prvi dan vikenda doneće Srbiji sunčano i tropski toplo vreme. Maksimalna temperatura biće lokalno i do 35-36°C.

Posle podne u severnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta i jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Biće idealnih uslova za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Usled izraženih južnih strujanja do kraja sedmice do Srbije se očekuje dolazak i čestica peska iz Sahare, pa će padati prljava kiša.

Inače, ova promena vremena biće uslovljena prodorom hladnog fronta iz oblasti Alpa, pa se u nedelju očekuje osetno svežije, u većini predela za 10 stepeni.

Biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a ponegde se očekuju i obilnije padavine.

U pojedinim predelima očekuje se od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Stabilizacija vremena i povratak leta sledeće sedmice

Relativno sveže očekuje se i početkom sledeće sedmice, ali dobra vest je da brzo sledi i stabilizacija vremena.

Prema trenutnim prognozama od sredine sledeće sedmice očekuje se sunčano, uz porast temperatura vazduha. Jutra će biti relativno sveža, u dolinama i kotlinama sa maglom, dok se tokom dana očekuje toplo i vreme nalik letnjem, uz temperature od 25 do 29°C, dok je prosek za sam kraj septembra od 21 do 24°C.

Dakle, prvi jesenji dani doneće pravo letnje vreme, potom i kratkotrajno osveženje, da bi poslednje dane septembra obeležilo stabilno i letnje vreme, ali uz umerene temperature.

(Kurir.rs/Telegraf)