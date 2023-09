GDE JE SADA NINA KOJA JE PRODAVALA KROFNE DA POMOGNE OCU: Njena mama otkrila zašto je dozvolila da ovo uradi! "Ona je dar od Boga"

Krajem juna, ceo Novi Sad zamirisao je na krofne jedanaestogodišnje Nine Ninković, koja ih je prodavala na ulici, a kako bi skupila novac za lečenje svoga tate.

Zahvaljujući Novosađanima koji su nedeljama stajali u redu da kupe krofne kako bi pomogli Nini i njenom tati ali i svim dobrim ljudima širom Srbije koji su se uključili u akciju prikupljanja novca, tata Zoran je sada, kaže Ninina mama Nataša, bolje.

Ona kaže da je tata, zbog kog je cela ova akcija i pokrenuta, sve vreme je bio kod kuće i krijući brisao suze. Bio je ponosan na svoju ćerku.

Koja količina tuge i nepravde stoji u redu za krofne koje pravi devojčica da bi tati platila lečenje. #Sistemnijezakazao #Srbija pic.twitter.com/QOi5TX3jme — ꧁𓊈𒆜🅺🆄🅿🅴🅺 🅴🅵🅴🅽🅳🅸🅹🅰𒆜𓊉꧂ (@K_U_P_E_K) June 22, 2023

Nataša ističe da se Zoran nije oglašavao do sada zbog njegovog trenutnog zdravstvenog stanja, ali da će se javiti u nekom trenutku. Trenutno se oseća dobro, a polako priprema kofere za drugi odlazak u Rusiju.

„Početkom avgusta boravili smo u Moskvi, na klinici za koju smo aplicirali. Zoran je bolje i mi se nadamo da će tako i da ostane. Lekari su rekli da njegovo stanje može da se održava posredstvom lekova, ali potražuje da ponovo dođemo u oktobru, ako treba i u decembru, dakle što ćešće. Rusi su, inače, detaljni, traže silne analize, tako da smo to i uradili. Svakako, lečenje će da potraje, da ne kažem možda i ceo život, ali važno je da on bude dobro“, rekla je Nataša.

Ona je i objasnila kako se zapravo "desila" cela ova priča o krofnama.

„Kada sam aplicirala za kliniku u Rusiji, oni su mene pitali: Da li vi imate novca da dolazite redovno? Ja u tom trenutku nisam imala novca. Da sam znala unapred šta će se desiti, ja bih rekla: aha, skupićemo do tada. Mi smo u humanitarnoj Fondaciji od 2016. godine. Međutim, nikada nismo puno para skupili, uglavnom smo skupljali od prijatelja. Tako da je ovo prvi put da smo skupili toliko para. Nisam mogla da sanjam da možemo preko noći to da uradimo. Kada smo uspeli, ponovo sam aplicirala. Kod Rusa postoji protokol. Prvo ide elektronski prijava, pa komisija i tako dalje. Bogu hvala, otišli smo na taj pregled“.

"Osvojila ceo svet"

Nina je, blago rečeno, „osvojila ceo svet“ rekla je njena mama i dodala da ne može da pronađe reči kojima bi opisala ono što su doživeli i što je njena ćerka postigla.

„Nina je dar od Boga. Nina je učinila čudo, ali ona toga nije svesna. Ona prosto nema visoko mišljenje o sebi i po njoj je sve to normalno. Živi isto kao što je i pre živela, ali su ljudi prepoznali tu njenu energiju, prepoznali su porodične vrednosti. A to nam je baš trebalo u ovom trenutku, kada se još uvek oporavljamo od tragedije u ‘Ribnikaru’. Nama su ljudi govorili da su se oporavili od tragedije zahvaljujući Nini, da ih je ona izlečila. Govorili su da im je Nina pokazala kakvi ljudi treba da budemo. Dolazili su sa svih strana i klanjali joj se do poda. Ona je tešila ljude, a nije znala zašto plaču. Nina je jedna normalna, tiha i nežna devojčica. Moj ponos“.

Prisećajući se dana kada je Nina prodavala krofne, Nataša je rekla da nikada nije videla takvu tišinu i disciplinu kao kada su ljudi stajali u redu da bi kupili krofne.

„Bio je mir, red, tišina, disciplina, ljudi se nisu utrkivali ko će prvi da kupi krofnu. A napolju pedeset stepeni, kuva. Klanjali su se Nini. Jedna starija žena je rekla: Nina, ti nas nauči pameti. Nina je odjeknula od Amerike, Australije, Češke, Grčke, skoro čitave Evrope. Zovu nas iz Makedonije, Hrvatske… Narod je plakao, ali mi je drago što je prepoznao prave porodične vrednosti, iznad svega, tu neizmernu ljubav i pokretačku snagu prema ocu. Nina tatu voli najviše na svetu“, priča Nataša sa knedlom u grlu.

Ipak, Nina ne odlazi sa svojim ocem u Rusiju, jer njena mama kaže da je nikada ne bi dete izložila takvoj vrsti stresa.

„Nisam htela da je opterećujem, ali je Nina osetila. To nju razlikuje od drugih – ta ljubav prema ocu i to što je sama primetila da se nešto dešava. Ona je videla da nešto nije u redu i rekla mi ‘Mama, ja ću da pomognem’. A ja je pitam: ‘Pa kako ćeš, a ona kaže: Pa lako, mama’“.

SHARE i kupite krofne novosadjani ili ko se zadesi i/ili 161 na 3800 ♥️ pic.twitter.com/mt1h9tcZny — 𝗬𝗔𝗡𝗫 (@sashkayanx) June 21, 2023

Za sve što je učinila za svoga oca, Nina je dobila pregršt lepih i toplih reči, mnogo ljubavi, navela je Nataša.

„Bilo je i komentara u smislu – pustite decu da imaju detinjstvo. Ipak, smatram da ne možemo tek tako da ih pustimo i da ‘jašu’ po društvenim mrežama. Dozvolila sam Nini da prodaje krofne, kada me je pitala. Rekla sam joj ‘možeš, ali ograničeno, od pet do sedam, ako prodaš pre, ideš kući’. Pokazala sam joj kako se prave, izašla je na ulicu sa osam krofnica, prodala je sve za 15 minuta i rekoh joj ‘eto, sada imaš za dzeparac’. Međutim, ponovo je počela sutradan, pa sutradan i onda je Nina u jednom trenutku rekla: ‘Ajde, mama, slikaj mene i krofnice, možda će neka teta hteti da kupi deci’. Objavila sam u grupi ‘Mame Novosađanke’ i napisala sam da vraćam krofne kome se ne sviđaju. I to je bilo to. Od tada, ja više nisam znala šta nas je snašlo“, priznaje Nataša.

Svi su širili jedni drugima informaciju da „jedna mala, nasmejana devojčica prodajte krofne kako bi skupila novac za bolesnog tatu“.

Nina je krenula u šesti razred. Pre nekoliko dana, bila je na svom prvom letovanju koje je dobila na poklon.

„Bile smo na moru, Nina je dobila to putovanje, ali i zimovanje. Što se tiče njenih krofnica, za sada nema potrebe za daljim akcijama, ali videćemo kako će se dalje odvijati situacija“, kaže nam Nataša.

(Kurir.rs/Nova)