"ISTERIVANJE LJUDI NA ULICU U IZVRŠNOM PROCESU JE NEUSTAVNO" Aktivista objašnjava zašto dužnicima ne sme da se oduzima dom

Poslednjih mesec dana građane Srbije su uznemirila dva slučaja pokušaja samoubistva u Zemunu i Jagodini zbog javnih izvršitelja koji su došli da izmire dugove. Stan od 66 kvadrata u Jagodini na licitaciji su prodali za 6.000 evra pa je vlasnik krajem avgusta pretio da će skočiti sa terase stana u kome se zaključao zbog presude po kojoj je izgubio dom.

S druge strane u Zemunu sredinom septembra uhapšena je žena zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Ona je pretila da će sve razneti plinskom bocom ispred javnih izvršitelja i predstavnika Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda koji su došli da postupe po prethodno donetoj odluci suda.

foto: Kurir televizija

Ako izvršitelji rade po sili zakona, kako se dešava da građani koji su priterani uza zid odluče da čak rizikuju i svoj život? Na ovo pitanje ali i o tome da li je možda zakon o izvršenju koji u ovakvu situaciju dovodi građane manjkav odgovarali su u emisiji Puls Srbije Petar Učajev, advokat i Ivan Zlatić iz Združene akcije Krov nad glavom.

- Ljudi verovatno vide da nema izlaska iz svega toga. Verovatno su se naplaćali raznih taksi i onda su očajni jer em ostaju bez krova nad glavom, em bez novca. Onda su prinuđeni da to učine. Naš zakon o izvršenju i obezbeđenju je predvideo taj poslednji stadijum u izvršenju i on je toliko strog da ne podrazumeva ni vraćanje u pređašnje stanje ni izuzeće izvršitelja. Dovedeni ste pred svršen čin. Razumem zašto ljudi čine to što čine - rekao je Učajev.

foto: Kurir televizija

Zlatić je naveo razloge zbog čega smatra da je zakon o izvršenju neustavan:

- Ima više razloga zašto je zakon o izvršenju neustavan. Jedan od osnovnih jeste što on nije usklađen sa evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja izričito štiti pravo na dom. Mi se zalažemo da nepokretnost koja ima funkciju doma ne može biti predmet izvršnog postupka što je u skladu sa tom koncvencijom, sa našim ustavom kao i sanašom pravnom tradicijom. Naša zemlja od 1834 godine ima neki obim nužnog minimuma ispod kojeg se ne naplaćuju dugovi. To su do početka 19. veka bili kuća, okućnica, dve krave i vo, a kasnije je to razvijano sa razvojem kapitalističkih odnosa - rekao je Zlatić i dodao:

05:06 ODUZIMANJE DOMA LJUDIMA U IZVRŠNOM PROCESU JE NEUSTAVNO Aktivista objašnjava zašto dužnici ne smeju da se isteruju na ulicu

- 100.000 ludi su za vreme stečajeva preduzeđa 2000 - tih godina ostali bez posla. Dođe stečajni upravik i laže ljudima, evo vam 10 odsto od vaših potraživanja. Od ove imovine ima ovoliko od i više, ljudi moji, nema. Radnicima se tada nije isplaćivao dug koji im pripada već deo duga, jer novca jednstavno nije bilo. Ako vam sada dođe ista ta država i kaže: Za tebe sad nema nema. Ti moraš da ideš na ulicu, da li je to dopustivo? Pri tom, a to je moguće videti na velikom broju slučajeva uglavnom se radi o istim ljudima. Oni koji su bili poverioci u stečajnim preduzećima sada su dužnici.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:45 SUDSKI IZVRŠITELJ: MIRELI SMILJANIĆ NIJE SUĐENO ZA KRIVIČNO DELO, izveštavanje o spornom događaju nije verodostojno!