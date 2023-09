DETE NEMA NI IME, NI JMBG: Oglasio se zaštitnik građana povodom slučaja devojčice (2) koja je pronađena u autu u Železniku

Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je da je pokrenuo ispitni postupak zakonitosti i pravilnosti rada Gradskog centra za socijalni rad Beograd.

On je rekao da se na taj korak odlučio zbog slučaja devojčice koja je 20. septembra, u pratnji policijske patrole, dovedena u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj ulici i nad kojom je sproveden uspešan postupak reanimacije.

Zaštitnik građana je utvrdio, samo dan nakon pokrenutog postupka, da devojčici, kao ni njenim rođacima, nije određeno lično ime kao ni JMBG, i da se porodica nije nalazila na evidenciji organa starateljstva do događaja.

"U skladu sa odredbama Porodičnog zakonika i Zakona o matičnim knjigama, u slučaju da u roku od 30 dana od dana rođenja, detetu nije određeno lično ime, organ starateljstva postaje nadležan za određivanje ličnog imena. Shodno navedenom, Zaštitnik građana zahteva od nadležnog odeljenja Gradskog centra za socijalni rad Beograd da u zakonom definisanom roku u skladu sa odredbama Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga, sprovede postupak i odredi lična imena", rekao je Pašalić.

On je dodao da, kao i do sada, aktivno prati rešavanje problema pravno nevidljivih pripadnika romske zajednice, s obzirom na to da uprkos naporima nadležnih organa i dalje postoje građani koji su pravno nevidljivi.

Podsetimo, devojčica je pronađena u autu sa muškarcem i ženom i bilo je u lošem stanju.

