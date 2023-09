MINISTAR MILIĆEVIĆ SA DIJASPOROM U CELJU: Naša nacionalna zastava simbolizuje našu istoriju, kulturu i identitet (FOTO)

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u odnosima sa dijasporom Đorđe Milićević danas je u Celju, na poziv Saveza Srba Slovenije, prisustvovao obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

- Kao specijalni izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića prethodnih dana ovaj praznik obeležio sam sa našom braćom i sestrama u Beranama i u Frankfurtu na Majni. Danas sam ovde sa vama i ističem da je ovaj praznik poseban, jer se širom sveta okupljamo kako bismo proslavili vrednosti koje nas povezuju i čuvamo sećanje na istorijske događaje koji su oblikovali našu sudbinu. Ovo je dan kada slavimo sve ono što nas čini Srbima, bez obzira na to gde živeli. Naša nacionalna zastava, koja ponosno lebdi iznad nas, simbolizuje našu istoriju, kulturu i identitet. Ona nas podseća na sve one koji su se žrtvovali za našu slobodu i nezavisnost, na sve one koji su čuvali srpske vrednosti i tradiciju kroz vekove – istakao je ministar Milićević.

- Budite ponosni na svoje korene, na svoju kulturu i jezik, i prenosite te vrednosti na mlađe generacije. Samo zajedno, kao jedinstvena srpska zajednica, možemo graditi bolju budućnost za sve nas, kako ovde u Sloveniji tako i svuda gde Srbi žive – poručio je ministar u obraćanju okupljenim članovima srpske zajednice u Sloveniji.

Proslavu u Celju organizovalo je Srpsko kulturno humanitarno društvo „Desanka Maksimović“, a posebnu radost doneli su nastupi najmlađih folkloraša.

Ministar se prethodno sastao sa Matijom Kovačem, županom opštine Celje u Sloveniji. Od 50.000 građana Celja čak 5.000 su Srbi. Ministar se zahvalio županu na svemu što lokalna vlast čini za naše sunarodnike, a razgovarali su i o budućim zajedničkim aktivnostima, posebno kada je u pitanju privredna i kulturna saradnja Celja sa gradovima u Srbiji.

